W teleturniejach bardzo często pojawiają się pytania o tematyce sportowej i choć na pierwszy rzut oka wydają się one proste, w praktyce potrafią sprawić uczestnikom sporo trudności. Bardzo często dotyczą one bowiem niszowych dyscyplin, bądź wymagają dokładnej wiedzy na temat konkretnych wydarzeń, rekordów, czy zawodników.

Pytanie o Księgę Rekordów Guinnessa za pół miliona funtów i konsternacja w studiu "Milionerów". Uczestniczka musiała podjąć ryzyko

O tym, jak podchwytliwe potrafią być pytania o tematyce sportowej, przekonała się na własnej skórze uczestniczka brytyjskiej edycji "Milionerów", Jen Essery Lillikakis. Kobieta w pierwszych rundach gry radziła sobie znakomicie, jednak prawdziwe problemy pojawiły się, gdy na ekranie wyświetliło się pytanie za pół miliona funtów (około 2,5 mln złotych).

"Według Księgi Rekordów Guinnessa, który z tych obiektów przekroczył prędkość 260 mil na godzinę (około 418 km/h) podczas rywalizacji?" - brzmiało pytanie. Do wyboru uczestniczka miała cztery odpowiedzi:

A) piłka tenisowa;

B) krążek hokejowy;

C) lotka badmintonowa

i D) piłeczka do tenisa stołowego.

Lillikadis niestety nie znała odpowiedzi na to pytanie, jednak mając na uwadze, że od wygrania miliona dzielą ją zaledwie dwa pytania, postanowiła zaryzykować. Ostatecznie wskazała na odpowiedź B) krążek hokejowy, jednak jak się okazało, nie była to prawidłowa odpowiedź.

"O mój Boże, właśnie straciłaś 186 tysięcy funtów! To niewiarygodne, że zaryzykowałaś. Powinnaś dostać nagrodę za odwagę. Zdumiewa mnie, że poprawną odpowiedzią jest lotka badmintonowa. Szczerze, to niewiarygodne" - ogłosił Jeremy Clarkson. Jen Essery Lillikakis straciła tym samym 186 tys. funtów (blisko 930 tys. złotych) i opuściła studio w kwotą gwarantowaną - 64 tys. funtów (około 320 tys. złotych).

