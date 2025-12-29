Uciekła z Ukrainy, będzie reprezentować Rosję. Kliczko nie zamierzał odpuścić
Na początku grudnia ukraińskimi kibicami wstrząsnęła decyzja jednej z czołowych zawodniczek. Specjalizująca się w skokach do wody Sofia Łyskun zdecydowała się opuścić ojczyznę i przyjęła rosyjskie obywatelstwo. Później w rosyjskich mediach nieprzychylnie wypowiadała się m.in. o swoich byłych trenerach. Reakcja Ukraińców była natychmiastowa. Bezczynny w tej sytuacji nie mógł pozostać mer Kijowa Witalij Kliczko.
Od wybuchu inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy dokonanej przez rosyjską armię sport pozostaje istotnym elementem ukraińskiej tożsamości. Wykorzystując swoje globalne zasięgi sportowcy z tego kraju ustawicznie przypominają o racjach swojego narodu. Do tego grona należą przede wszystkim byli i obecni pięściarze - bracia Witalij i Władimir Kliczko oraz aktualny mistrz świata Ołeksandr Usyk.
Zdecydowana większość tamtejszych sportowców bez cienia wątpliwości pokazała przywiązanie do swojego narodu, promując go na arenie międzynarodowej w przeróżny sposób. Przypadku zdrad i przechodzenia na stronę rosyjską nie było zbyt dużo, jednak oczywiście i to się zdarzało.
W ostatnich dniach na ustach wszystkich Ukraińców jest Sofia Łyskun. Bynajmniej z pozytywnych z ich perspektywy pobudek. 23-letnia wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w skokach do wody zdecydowała się na nieoczekiwany ruch - wyjechała z Ukrainy i przyjęła rosyjskie obywatelstwo.
Nie mieli litości dla uciekinierki. Odebrano jej wszelkie świadczenia. Zdecydowany ruch Kliczki
Łyskun o swoich zamiarach miała nie informować nikogo z ukraińskiej strony. Jej decyzja została zakomunikowana na łamach rosyjskiej gazety "Izwiestia". Według tamtejszego przekazu zawodniczka na Ukrainie miała spotykać się z przejawami dyskryminacji ze względu na kontakty z rosyjskojęzycznymi zawodnikami oraz trenerami. Wskazywała również na niekompetencje ukraińskich trenerów.
- Wszyscy nasi trenerzy to gimnastycy lub przedstawiciele skoków na trampolinie. Jak ktoś z zupełnie innej dziedziny może cię czegokolwiek nauczyć? Przez ostatnie kilka lat uprawiania sportu na Ukrainie zdałam sobie sprawę, że się nie rozwijam - stwierdziła Łyskun tuż po wyjeździe z Ukrainy.
23-latka w swojej dotychczasowej ojczyźnie jest traktowana jako zdrajczyni. Reakcje ze strony formalnej były błyskawiczne. Tamtejsza federacja wykluczyła Łyskun z ich reprezentacji, odbierając jej przy okazji wszystkie zdobyte tytuły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie ogłosił o odebraniu Łyskun przyznanego zaledwie kilka miesięcy wcześniej stypendium.
Łyskun jako reprezentantka Ukrainy na arenie międzynarodowej mogła liczyć nie tylko na stypendium ogólnokrajowe, ale również miała wsparcie ze strony samorządu. W ślad za Zełeńskim poszedł mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak informuje portal "sport24.ua" decyzją byłego mistrza świata wagi ciężkiej Łyskun została skreślona z listy stypendystów przyznawanych dla "wybitnych sportowców stolicy".