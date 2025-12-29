Od wybuchu inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy dokonanej przez rosyjską armię sport pozostaje istotnym elementem ukraińskiej tożsamości. Wykorzystując swoje globalne zasięgi sportowcy z tego kraju ustawicznie przypominają o racjach swojego narodu. Do tego grona należą przede wszystkim byli i obecni pięściarze - bracia Witalij i Władimir Kliczko oraz aktualny mistrz świata Ołeksandr Usyk.

Zdecydowana większość tamtejszych sportowców bez cienia wątpliwości pokazała przywiązanie do swojego narodu, promując go na arenie międzynarodowej w przeróżny sposób. Przypadku zdrad i przechodzenia na stronę rosyjską nie było zbyt dużo, jednak oczywiście i to się zdarzało.

W ostatnich dniach na ustach wszystkich Ukraińców jest Sofia Łyskun. Bynajmniej z pozytywnych z ich perspektywy pobudek. 23-letnia wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w skokach do wody zdecydowała się na nieoczekiwany ruch - wyjechała z Ukrainy i przyjęła rosyjskie obywatelstwo.

Nie mieli litości dla uciekinierki. Odebrano jej wszelkie świadczenia. Zdecydowany ruch Kliczki

Łyskun o swoich zamiarach miała nie informować nikogo z ukraińskiej strony. Jej decyzja została zakomunikowana na łamach rosyjskiej gazety "Izwiestia". Według tamtejszego przekazu zawodniczka na Ukrainie miała spotykać się z przejawami dyskryminacji ze względu na kontakty z rosyjskojęzycznymi zawodnikami oraz trenerami. Wskazywała również na niekompetencje ukraińskich trenerów.

- Wszyscy nasi trenerzy to gimnastycy lub przedstawiciele skoków na trampolinie. Jak ktoś z zupełnie innej dziedziny może cię czegokolwiek nauczyć? Przez ostatnie kilka lat uprawiania sportu na Ukrainie zdałam sobie sprawę, że się nie rozwijam - stwierdziła Łyskun tuż po wyjeździe z Ukrainy.

23-latka w swojej dotychczasowej ojczyźnie jest traktowana jako zdrajczyni. Reakcje ze strony formalnej były błyskawiczne. Tamtejsza federacja wykluczyła Łyskun z ich reprezentacji, odbierając jej przy okazji wszystkie zdobyte tytuły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie ogłosił o odebraniu Łyskun przyznanego zaledwie kilka miesięcy wcześniej stypendium.

Łyskun jako reprezentantka Ukrainy na arenie międzynarodowej mogła liczyć nie tylko na stypendium ogólnokrajowe, ale również miała wsparcie ze strony samorządu. W ślad za Zełeńskim poszedł mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak informuje portal "sport24.ua" decyzją byłego mistrza świata wagi ciężkiej Łyskun została skreślona z listy stypendystów przyznawanych dla "wybitnych sportowców stolicy".

Witalij Kliczko FELIX HORHAGER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Sofia Łyskun reprezentowała Ukrainę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Pavlo Bahmut/Ukrinform via ZUMA Press Wire Newspix.pl

Witalij Kliczko, mer Kijowa GENYA SAVILOV AFP