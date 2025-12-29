Partner merytoryczny: Eleven Sports

Uciekła z Ukrainy, będzie reprezentować Rosję. Kliczko nie zamierzał odpuścić

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Na początku grudnia ukraińskimi kibicami wstrząsnęła decyzja jednej z czołowych zawodniczek. Specjalizująca się w skokach do wody Sofia Łyskun zdecydowała się opuścić ojczyznę i przyjęła rosyjskie obywatelstwo. Później w rosyjskich mediach nieprzychylnie wypowiadała się m.in. o swoich byłych trenerach. Reakcja Ukraińców była natychmiastowa. Bezczynny w tej sytuacji nie mógł pozostać mer Kijowa Witalij Kliczko.

Mężczyzna w jasnej koszuli trzyma mikrofon i patrzy w bok, w tle rozmazane napisy na niebieskim tle.
Witalij KliczkoArtur Szczepanski/REPORTEREast News

Od wybuchu inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy dokonanej przez rosyjską armię sport pozostaje istotnym elementem ukraińskiej tożsamości. Wykorzystując swoje globalne zasięgi sportowcy z tego kraju ustawicznie przypominają o racjach swojego narodu. Do tego grona należą przede wszystkim byli i obecni pięściarze - bracia Witalij i Władimir Kliczko oraz aktualny mistrz świata Ołeksandr Usyk.

Zdecydowana większość tamtejszych sportowców bez cienia wątpliwości pokazała przywiązanie do swojego narodu, promując go na arenie międzynarodowej w przeróżny sposób. Przypadku zdrad i przechodzenia na stronę rosyjską nie było zbyt dużo, jednak oczywiście i to się zdarzało.

W ostatnich dniach na ustach wszystkich Ukraińców jest Sofia Łyskun. Bynajmniej z pozytywnych z ich perspektywy pobudek. 23-letnia wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w skokach do wody zdecydowała się na nieoczekiwany ruch - wyjechała z Ukrainy i przyjęła rosyjskie obywatelstwo.

    Nie mieli litości dla uciekinierki. Odebrano jej wszelkie świadczenia. Zdecydowany ruch Kliczki

    Łyskun o swoich zamiarach miała nie informować nikogo z ukraińskiej strony. Jej decyzja została zakomunikowana na łamach rosyjskiej gazety "Izwiestia". Według tamtejszego przekazu zawodniczka na Ukrainie miała spotykać się z przejawami dyskryminacji ze względu na kontakty z rosyjskojęzycznymi zawodnikami oraz trenerami. Wskazywała również na niekompetencje ukraińskich trenerów.

    - Wszyscy nasi trenerzy to gimnastycy lub przedstawiciele skoków na trampolinie. Jak ktoś z zupełnie innej dziedziny może cię czegokolwiek nauczyć? Przez ostatnie kilka lat uprawiania sportu na Ukrainie zdałam sobie sprawę, że się nie rozwijam - stwierdziła Łyskun tuż po wyjeździe z Ukrainy.

    23-latka w swojej dotychczasowej ojczyźnie jest traktowana jako zdrajczyni. Reakcje ze strony formalnej były błyskawiczne. Tamtejsza federacja wykluczyła Łyskun z ich reprezentacji, odbierając jej przy okazji wszystkie zdobyte tytuły. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie ogłosił o odebraniu Łyskun przyznanego zaledwie kilka miesięcy wcześniej stypendium.

    Łyskun jako reprezentantka Ukrainy na arenie międzynarodowej mogła liczyć nie tylko na stypendium ogólnokrajowe, ale również miała wsparcie ze strony samorządu. W ślad za Zełeńskim poszedł mer Kijowa Witalij Kliczko. Jak informuje portal "sport24.ua" decyzją byłego mistrza świata wagi ciężkiej Łyskun została skreślona z listy stypendystów przyznawanych dla "wybitnych sportowców stolicy".

    Mężczyzna w garniturze z identyfikatorem na szyi idący ulicą, w tle białe namioty oraz osoby z aparatami fotograficznymi i kamerami, sugerujące obecność mediów.
    Witalij KliczkoFELIX HORHAGER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
    Młoda kobieta trzymająca ukraińską flagę na tle mapy Ukrainy z symbolem igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 oraz napisem po ukraińsku 'Ukraińscy olimpijczycy – duma narodu'.
    Sofia Łyskun reprezentowała Ukrainę na Igrzyskach Olimpijskich w ParyżuPavlo Bahmut/Ukrinform via ZUMA Press WireNewspix.pl
    Mężczyzna o siwych włosach w zielonej kurtce dotyka czoła dłonią w geście zamyślenia lub zmartwienia. Na ramieniu widoczna naszywka z herbem przedstawiającym anioła.
    Witalij Kliczko, mer KijowaGENYA SAVILOV AFP

