Uciekł z Rosji, Nawrocki dał mu polski paszport. Teraz następna obietnica

Jedną z pierwszych decyzji Karola Nawrockiego po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta było przyznanie Władimirowi Semirunnijowi polskiego obywatelstwa. Starania o to zaczęły się jednak dużo wcześniej. Zawodnik musiał najpierw odbyć 14-miesięczny okres karencji. Poza tym sprawę utrudniali nieco Rosjanie, którzy ignorowali próby kontaktu ze strony polskiej federacji.

Skąd w ogóle decyzja o opuszczeniu Rosji i osiedleniu w Polsce? Tłumaczył to sam panczenista.

"Chcę dalej trenować, rozwijać się, sprawdzić się w tej dyscyplinie sportu, stąd moja prośba o starty w polskich barwach. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, szczególnie w takim momencie. Nie chcę się teraz wypowiadać na temat wojny i całej sytuacji międzynarodowej, bo chcę się zająć sportem" - opowiadał, cytowany przez PZŁS.

W Rosji zostali także moi najbliżsi. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że i tak już wcześniej zamierzałem zmienić federację, chcąc się rozwijać w innym miejscu

Ma stały kontakt z rodziną, lecz na żywo nie widzieli się od długiego czasu. W sierpniu miną dwa lata od ostatniego spotkania z mamą. "Wtedy widzieliśmy się we Włoszech. Taty nie widziałem jeszcze dłużej" - opowiada Semirunnij w rozmowie ze Sport.pl.

Prezydent Nawrocki złożył obietnicę Semirunnijowi. Ten czeka na pomoc

Karol Nawrocki złożył panczeniście pewną ważną obietnicę. "Prezydent sam obiecał, że spróbuje coś zrobić, żebym mógł się spotkać z rodzicami. Konrad Niedźwiedzki dostał numer od kogoś z kancelarii prezydenta. Nie wiem, co tu można zrobić, bo obywatele Rosji nie dostają wiz do Polski. Ale to super, że pan prezydent chce jakoś pomóc" - ujawnia Semirunnij w Sport.pl.

Przyjazd rodziców do Polski byłby dla niego spełnieniem marzeń. Nie ma mowy o przeprowadzce na stałe, ale nawet krótka wizyta to już dużo.

"Ciężko byłoby im się nauczyć języka i zaczynać wszystko od nowa. Chociaż pewnie by sobie poradzili, pracę by znaleźli, bo nauczanie matematyki i profesjonalne zajmowanie się komputerami to dobre zajęcia" - wyjaśnia srebrny medalista olimpijski z igrzysk Mediolan-Cortina 2026.

Ale nie o to chodzi, żeby ich tu ściągać

On sam w Polsce czuje się doskonale. Życie buduje teraz w Tomaszowie Mazowieckim. Kupił tam nowe mieszkanie o powierzchni 82 m kw., sprawił też sobie auto. Od pewnego czasu jest związany z Polką. "Mam fajne, komfortowe życie" - deklaruje.

Spokój mąci mu właściwie jedno - brak olimpijskiego złota na koncie. Jego zdaniem to tylko właśnie medal z najcenniejszego kruszcu powinien być porządnie wynagradzany.

"Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale mi się trochę ten polski mental nie podoba. Mówię o tym, że tu jakikolwiek medal olimpijski jest już takim osiągnięciem, że można iść na kanapę i odpoczywać. W Polsce są bardzo dobre nagrody dla wszystkich medalistów, a mnie się podoba, jak porządna nagroda jest tylko za złoto" - podsumowuje.





