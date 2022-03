Україно, ти не одна!

Ukraino, nie jesteś sama!

Ukraine, you are not alone!

#UAreNotAlone - Polscy sportowcy wspierają uchodźców z Ukrainy

Pod tym hasłem stworzono specjalny materiał wideo, w tworzeniu któego udział wzięli przedstawiciele świata sportu i kultury i innych dziedzin życia społecznego, przesyłają słowa wsparcia Ukraińcom.

Jako ostatni zaprezentowany jest najbardziej rozpoznawalny polski sportowiec Robert Lewandowski. Wcześniej swoje kwestie wypowiadają także mistrzowie między innymi mistrzowie olimpijscy Dawid Tomala i Luiza Złotkowska.

"Wolny świat, wolna Polska nie zostawi wolnej Ukrainy" - brzmi jedno z wielu haseł, to akurat wypowiadane przez Romana Kołtonia, eksperta Polsatu i Interii.