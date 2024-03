Tyson Fury po raz ósmy zostanie ojcem?! Tajemniczy wpis gwiazdora

Tyson Fury to postać doskonale znana fanom sportów walki. Jest on bowiem aktualnym mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBC oraz linearnym mistrzem świata w tej samej kategorii wagowej. Brytyjczyk jego jeden z nielicznych pięściarzy może pochwalić się naprawdę imponującym bilansem walk zawodowych. Do tej pory stoczył on bowiem 35 pojedynków i wygrał aż... 34 z nich. Co ciekawe, ani razu nie zaznał on smaku porażki. Jedynym pojedynkiem, w którym "Król Cyganów" nie cieszył się z końcowego triumfu było starcie z Deontayem Wilderem w grudniu 2018 roku. Zakończyło się ono bowiem remisem.

