Tymi słowami w kierunku Zillmann rozpętała burzę. Teraz znów zabrała głos

W programie "Taniec z Gwiazdami" doszło do nieoczekiwanej wymiany zdań między jurorką Iwoną Pavlović a sportsmenką Katarzyną Zillmann. "Czarna Mamba" rzuciła wioślarce wyzwanie, by w kolejnym odcinku zatańczyła w sukience i na obcasach. Po programie wicemistrzyni olimpijska zamieściła w sieci wpis i wyjaśniła, że nie chce, by taki występ został odebrany jako "kobiece przebudzenie". Wobec tych słów Pavlović nie mogła przejść obojętnie.

Iwona Pavlović skomentowała wpis Katarzyny Zillmann dotyczący "afery sukienkowej"
Ostatni odcinek programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł nieoczekiwany moment, który wzbudził spore emocje zarówno wśród widzów, jak i internautów. Iwona Pavlović, wieloletnia jurorka show, postanowiła rzucić Katarzynie Zillmann nietypowe wyzwanie - poprosiła, by w kolejnym odcinku wystąpiła w sukience i wysokich obcasach. Do tej pory bowiem wicemistrzyni olimpijska na tanecznym parkiecie prezentowała się jedynie w spodniach. Propozycja, choć rzucona z pozoru lekko i z uśmiechem, stała się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o kobiecości, ekspresji i wolności wyboru.

Katarzyna Zillmann skomentowała w sieci wyzwanie od Iwony Pavlović. "Czarna Mamba" reaguje

Katarzyna Zillmann, wioślarka i medalistka olimpijska, znana jest z odważnego podejścia do wizerunku. Jej styl łączy elementy męskie i kobiece, a sama sportsmenka wielokrotnie podkreślała, że ceni sobie autentyczność i brak potrzeby wpisywania się w stereotypowe role płciowe. Nic więc dziwnego, że wyzwanie Pavlović wzbudziło w niej mieszane uczucia.

Po emisji programu Zillmann odniosła się do sprawy na Instagramie, publikując krótkie nagranie, w którym podzieliła się swoimi refleksjami. "Pani Iwona rzuciła mi wyzwanie tańca w sukience. I ja tu naprawdę jestem po to, aby wszystkie wyzwania brać na klatkę, ale jest jeden szkopuł. Nie chciałabym, aby mój potencjalny taniec w sukience został odebrany jako 'kobiece przebudzenie'" - mówiła. Dodała, że w programie chce być sobą i reprezentować te kobiety, które czują się dobrze poza utartymi schematami i nie potrzebują sukienki, by czuć się kobieco.

Sportsmenka podkreśliła również, że nie chciałaby, aby jej ewentualny występ w takiej stylizacji był "smutnym przebraniem za kogoś innego". Poprosiła obserwatorów o pomysły, jak mogłaby podejść do wyzwania w sposób zgodny z własnym stylem. W odpowiedziach pojawiły się kreatywne sugestie - m.in. propozycja, by zaczęła taniec w sukience, a następnie symbolicznie ją zrzuciła, kontynuując występ w spodniach.

Na reakcję Iwony Pavlović nie trzeba było długo czekać. Jurorka udostępniła wideo Zillmann na swoim profilu i odniosła się do jej słów w sposób wyważony i pełen zrozumienia. "Pamiętajcie, to wyzwanie i zgadzam się z Kasią... Żadne przebudzenie. Ale... tak po prostu Kasia, jak czujesz. Masz być sobą, tak jak i ja chcę być zawsze sobą. Poczujesz... zatańczysz. Nie poczujesz... nie zatańczysz" - napisała Pavlović.

Kobieta trzymająca telefon i pozująca do selfie przed lustrem, wykonuje gest taneczny dłonią, na obrazie widoczne są cytaty i oznaczenia użytkowników z mediów społecznościowych.
Iwona Pavlović odniosła się do wpisu Katarzyny ZillmannInstagram/iwonapavlovicmateriał zewnętrzny

