Zbigniew Boniek jest jedną z takich osób, które nawet w czasie wolnym nie potrafią siedzieć bezczynnie i po prostu "odpoczywać". Od najmłodszych lat trenował futbol i jeszcze będąc nastolatkiem zaczął odnosić ogromne sukcesy na arenach międzynarodowych. Z czasem "ZiBi" zrezygnował z kariery piłkarskiej, jednak zapragnął dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. To właśnie wtedy podjął decyzję o zostaniu trenerem piłkarskim. Z początku prowadził on włoskie kluby, jednak w 2002 roku został wybrany na selekcjonera seniorskiej reprezentacji Polski. Jego współpraca z drużyną narodową zakończyła się jednak jeszcze w tym samym roku.

Po zakończeniu kariery trenerskiej nadeszła pora na kolejny etap w życiu zawodowym Bońka - wówczas został on działaczem piłkarskim. W 2012 roku wybrany prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, a funkcję tą przestał pełnić dopiero w 2021 roku. W tak zwanym "międzyczasie" Boniek został członkiem Komitetu Wykonawczego Unii Europejskiej Związków Piłkarskich . W 2021 roku ogłoszono go wiceprezydentem UEFA.

Zbigniew Boniek na emeryturze zajmuje się... końmi. To jego wielka pasja

Od jakiegoś czasu Zbigniew Boniek przebywa na "emeryturze". Słowo to specjalnie umieściliśmy w cudzysłowie, ponieważ... nie otrzymuje on emerytury. Jak sam przyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym, jest to dla niego absolutnie normalne. "Niektórzy ludzie co miesiąc sprawdzają, ile dostaną emerytury. Ja nie muszę tego robić, bo po prostu jej nie mam. Ale w wieku 68 lat niektórzy mogą uważać, że jestem już w zaawansowanym wieku" - oznajmił wówczas.

Na brak zajęć honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie może jednak narzekać. Wolny czas spędza on bowiem z wnukami. I choć na co dzień mieszka w Rzymie, to regularnie odwiedza Polskę i Wielką Brytanię - na wyspach mieszka bowiem dwójka jego pociech wraz z rodzinami. To jednak nie wszystko - Boniek sporo czasu poświęca bowiem także swoim pasjom, w tym między innymi... koniom. Od kilku już dekad ma on nawet własną stajnię.