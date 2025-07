Tym zajmuje się siostra Igi Świątek. Za jej usługi trzeba sporo płacić

Podczas tak ważnego momentu z karierze Igi mogła ona liczyć na wsparcie swoich najbliższych - rywalizacji z Amerykanką z trybun przyglądali się bowiem jej ojciec Tomasz oraz siostra Agata. To właśnie do nich 24-latka pobiegła tuż po zdobyciu mistrzostwa.

Na co dzień starsza siostra Igi pracuje w dwóch miejscach - klinice specjalizującej się w stomatologii cyfrowej i implantach oraz w klinice dentystyczno-ortodontycznej. W obu tych placówkach cennik nie należy do najtańszych. Już za samą konsultację i poradę ortodontyczną zapłacić trzeba 200 złotych. W przypadku cyfrowej diagnostyki cena sięga 350 złotych, usunięcie zęba to koszt od 650 złotych do nawet 1,9 tys. złotych, za mikroskopowe leczenie kanałowe zapłacić trzeba minimum 1,6 tys. złotych. Estetyczne wypełnienie kompozytowe kosztuje od 440 złotych, a wzmocnienie zęba włóknem szklanym to koszt 990 złotych. Jeśli chodzi o periodontologię, a więc specjalizację Agaty Świątek, przeszczep tkanki łącznej kosztuje od 3,3 tys. złotych. Estetyczna korekta linii dziąseł wyceniania jest natomiast indywidualnie.