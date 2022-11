Oboje po trudnych przejściach, oboje spragnieni prawdziwej miłości, takiej do grobowej deski. Alina Janowska i Wojciech Zabłocki poznali się na początku lat 60. na bankiecie we włoskiej ambasadzie (choć aktorka wypatrzyła sportowca chwilę wcześniej... w gazecie). Wówczas nie sądzili, że właśnie rozpoczyna się jeden z najważniejszych rozdziałów w ich życiu.

Początek romansu zainicjowała aktorka. Najpierw wysłała "na zwiady" Leopolda Tyrmanda , a potem wzięła sprawy w swoje ręce i zaprosiła Zabłockiego do kina na film "Zaćmienie" . Mężczyzna początkowo się wzbraniał. "Ale ja tutaj jestem z jedną panną" - starał się wymigać. Janowska nie dawała jednak za wygraną. "To już pan nie jest" - miała odparować.

Alina Janowska i Wojciech Zabłocki przeżyli wojenne traumy. Wymknęli się śmierci

Janowska wzięła sprawy w swoje ręce i... doprowadziła do ślubu z Zabłockim

Nie tylko wojenne doświadczenia zbliżyły do siebie tych dwoje. Oboje lubili sport. Zabłocki trenował szermierkę, a Janowska zafascynowała się tańcem. Sama wspominała, że właśnie to pozwalało jej przetrwać siedem długich miesięcy w więzieniu na Pawiaku, kiedy to właściwie codziennie wymykała się śmierci. Jak mówiła w jednym z wywiadów, w jej pamięci zapisała się zwłaszcza jedna noc, podczas której jej koleżanki wyszarpywano z cel i wywożono na pewny koniec. Wówczas szeptała do siebie: "Matko Boska, to Ty mnie jedną ocaliłaś. Jak ja mam żyć, żeby to Tobie zwrócić".