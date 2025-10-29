Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tylko 2% ludzkości cierpi na tę przypadłość. Wykryli ją u Sławomira Peszko

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Sławomir Peszko przez lata swojej kariery przewijał się w świadomości kibiców, zarówno ze względu na swoje występy, chociażby w Niemczech, jak również przez swój sposób bycia. W 2011 roku z kolei nazwisko Polaka odbiło się szerokim echem zarówno w naszym kraju, jak i w Niemczech, kiedy nasi zachodni sąsiedzi dokonali niezwykłego odkrycia w ciele byłego reprezentanta Polski. Ta anomalia występuje u Peszki, jego matki oraz 2% ludzkości.

Sławomir Peszko
Sławomir PeszkoMarcin GolbaAFP

W historii reprezentacji Polski nie brakuje barwnych postaci, które zapisały się złotymi zgłoskami w przeszłości, przede wszystkim ze względu na swój charakter i sposób bycia. Do tej grupy zaliczyć również trzeba Sławomira Peszkę.

Były reprezentant Polski, który zagrał 44 mecze w kadrze Biało-Czerwonych, w pewnym momencie znalazł się na ustach niemal wszystkich dziennikarzy sportowych w Niemczech i najważniejszym wydarzeniem wcale nie był jego transfer z Lecha Poznań do FC Koeln w styczniu 2011 roku.

To, co wykryli w ciele Sławomira Peszki, postawiło na nogi Niemców. Tylko 2% ludzkości

Podczas testów medycznych, niemiecki klub odkrył bowiem, że Sławomir Peszko posiada nie dwie, a cztery nerki. O ile dla samego zainteresowanego nie było to nowe odkrycie, to w Niemczech nie ukrywano zdziwienia. Do tego stopnia, że "exspress.de" skontaktował się z matką Peszki. 

Giovanni Mpetshi Perricard - Grigor Dimitrov. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Szybko okazało się, że lekarze już u 11-letniego "Peszkina" odkryli dwie dodatkowe nerki, podczas rutynowych badań. - Ja mam trzy nerki, Sławek cztery. Przez to musi częściej chodzić do toalety - zdradziła mama piłkarza w rozmowie z Niemcami.

Tamtejsi dziennikarze naturalnie skontaktowali się również ze specjalistami, którzy opisali im przypadek polskiego zawodnika. - Cztery nerki występują u zaledwie dwóch procent populacji. Bardzo rzadko może to powodować problemy - tłumaczył wtedy Dr. Rolf Maus, koloński urolog.

Co równie ciekawe, Sławomir Peszko już wtedy mógł mówić, że stoi w jednym szeregu z legendarnym kierowcą wyścigowym, Niki Laudą. Trzykrotny mistrz świata Formuły 1 również urodził się z czterema nerkami, jednak postanowił w pewnym momencie usunąć dodatkowe narządy i pozostawić w swoim ciele jedynie dwie funkcjonujące nerki.

Dodatkowe nerki nigdy nie przeszkodziły Peszce w karierze piłkarskiej. Po przygodzie w FC Koeln występował on jeszcze m.in. dla Wolverhampton Wanderers, a po powrocie do Polski dla Lechii Gdańsk, Wisły Kraków i Wieczystej.

Zobacz również:

Kamil Grosicki
Piłka nożna

Na tę chorobę cierpi 30 tys. Polaków. Wśród nich jest Kamil Grosicki. "Nie życzę nikomu"

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Sławomir Peszko
Sławomir PeszkoGrzegorz WajdaEast News
Sławomir Peszko pokazał, jaki prezent dostał na urodziny
Sławomir Peszko pokazał, jaki prezent dostał na urodzinyInstagram/slawomirpeszko, Grzegorz WajdaReporter
Sławomir Peszko - Clout MMA
Sławomir Peszko - Clout MMAClout MMAmateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja