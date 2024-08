Tyle Snoop Dogg zarobi na igrzyskach. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Przed nami ostatnie dni zmagań sportowców na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. O medale w aż 32 dyscyplinach na francuskich arenach walczyli i walczyć będą aż do 11 sierpnia czołowi sportowcy z całego świata, w tym również reprezentanci Polski. "Biało-Czerwoni" podczas imprezy czterolecia w "Mieście Miłości" liczyć mogą na wyjątkowe wsparcie. W roli wysłannika Eurosportu do Paryża udał się bowiem Dawid Podsiadło, który zrobił niespodziankę naszym sportowcom, dołączając do nich podczas rejsu barką po Sekwanie w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk. Warto jednak podkreślić, że 31-letni artysta nie jest jedyną postacią z branży muzycznej, która wybrała się służbowo do stolicy Francji.

