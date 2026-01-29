Tyle państwo będzie mu płacić co miesiąc. Musi jednak jeszcze poczekać

W tym sezonie Maciej Kot pokazywał się z całkiem dobrej strony. Choć żaden z polskich skoczków, prócz Kacpra Tomasiaka, nie zachwycał, to weteran kadry szybko zyskał sobie sympatię kibiców swoim podejściem do trudnych momentów i wiedzą dotyczącą samej dyscypliny. Wielu wspominało, że w przyszłości może okazać się znakomitym trenerem.

Maciej Kot nie pojedzie na igrzyska, ale medal już ma

Już wiadomo, że Maciej Kot nie pojedzie na swoje trzecie igrzyska olimpijskie w karierze - Maciej Maciusiak dokonał wyboru i do Predazzo wybiorą się z nim Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Panowie wystąpią w konkursach na skoczni dużej, normalnej, konkursie mikstów oraz w konkursie duetów, którego to formuła debiutuje na igrzyskach olimpijskich.

Co jednak ważne, Maciej Kot jeden medal na igrzyskach już zdobył. W 2018 roku w Pjongczangu razem z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Stefanem Hulą zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Ten medal dał mu nie tylko pieniądze w tamtym czasie, ale także zapewnił coś o wiele ważniejszego.

Maciej Kot będzie dostawał pieniądze od państwa

Za brązowy medal w konkursie drużynowym Kot w 2018 roku zarobił 13 800 zł. Zapewnił sobie jednak także olimpijską emeryturę, na którą jednak będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Zasady jej wypłacania są jasne.

W 2026 roku podniesiono wartość tego świadczenia do 5116,99 zł miesięcznie - kwota ta jest zwolniona z podatków i składek ZUS, więc otrzymuje się ją w całości. Na to jednak, by cieszyć się sportową emeryturą według zasad, Kot będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Świadczenie zaczyna być przyznawane dopiero po ukończeniu 40. roku życia. Kot w tym roku skończy 35 lat, więc jeszcze przez pół dekady będzie musiał obejść się smakiem.

Maciej Kot GEIR OLSEN /NTB AFP

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP

