Tyle państwo będzie mu płacić co miesiąc. Musi jednak jeszcze poczekać

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Maciej Kot ma całkiem spore zasługi dla polskich skoków narciarskich. To dwukrotny indywidualny mistrz kraju, multimedalista mistrzostw świata i medalista igrzysk olimpijskich. Tymczasem wiadomo już, że za pewien czas będzie otrzymywał od państwa polskiego pewną sumę pieniędzy. Musi na nią jednak jeszcze trochę poczekać.

Mężczyzna w czerwonej kurtce sportowej z logotypami sponsorów stoi na tle drewnianego budynku, wokół śnieżne otoczenie i las.
Maciej KotEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl

W tym sezonie Maciej Kot pokazywał się z całkiem dobrej strony. Choć żaden z polskich skoczków, prócz Kacpra Tomasiaka, nie zachwycał, to weteran kadry szybko zyskał sobie sympatię kibiców swoim podejściem do trudnych momentów i wiedzą dotyczącą samej dyscypliny. Wielu wspominało, że w przyszłości może okazać się znakomitym trenerem.

Maciej Kot nie pojedzie na igrzyska, ale medal już ma

Już wiadomo, że Maciej Kot nie pojedzie na swoje trzecie igrzyska olimpijskie w karierze - Maciej Maciusiak dokonał wyboru i do Predazzo wybiorą się z nim Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Panowie wystąpią w konkursach na skoczni dużej, normalnej, konkursie mikstów oraz w konkursie duetów, którego to formuła debiutuje na igrzyskach olimpijskich.

Co jednak ważne, Maciej Kot jeden medal na igrzyskach już zdobył. W 2018 roku w Pjongczangu razem z Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim i Stefanem Hulą zajął trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Ten medal dał mu nie tylko pieniądze w tamtym czasie, ale także zapewnił coś o wiele ważniejszego.

Maciej Kot będzie dostawał pieniądze od państwa

Za brązowy medal w konkursie drużynowym Kot w 2018 roku zarobił 13 800 zł. Zapewnił sobie jednak także olimpijską emeryturę, na którą jednak będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Zasady jej wypłacania są jasne.

W 2026 roku podniesiono wartość tego świadczenia do 5116,99 zł miesięcznie - kwota ta jest zwolniona z podatków i składek ZUS, więc otrzymuje się ją w całości. Na to jednak, by cieszyć się sportową emeryturą według zasad, Kot będzie musiał jeszcze trochę poczekać. Świadczenie zaczyna być przyznawane dopiero po ukończeniu 40. roku życia. Kot w tym roku skończy 35 lat, więc jeszcze przez pół dekady będzie musiał obejść się smakiem.

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Maciej Kot
Maciej KotGEIR OLSEN /NTBAFP
Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
