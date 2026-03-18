Sportowe losy Roberta Kubicy zawierają w sobie wiele wzlotów i upadków, które cała Polska obserwowała z zawartym tchem. Dynamicznie rozwijająca się kariera Krakowianina doprowadziła go do F1, w której był rzecz jasna pierwszym i dotychczas jedynym Polakiem. Swój największy sukces odniósł w barwach BMW Sauber wygrywając w 2008 roku Grand Prix Kanady.

Jego kariera w królowej motorsportu zamarła po dramatycznym wypadku podczas rajdu Ronde di Andora w 2011 roku. Po długim okresie rehabilitacji Kubica wrócił do rajdów, startując w rajdach samochodowych w klasie WRC. Pod koniec sezonu 2018 ogłoszono powrót Polaka do Formuły 1. Rok jazdy dla Williamsa był jednak fatalny, w dużej mierze z powodu słabości samego zespołu. Dwa lata później Kubica pojawił się w zespole Alfa Romeo Racing ORLEN, w którym wystąpił w dwóch wyścigach w miejsce zakażonego koronawirusem Kimiego Raikonnena.

W ostatnich latach Kubica skoncentrował się na wyścigach długodystansowych, w których starty przyniosły mu ogromne sukcesy. W sezonie 2023 Polak był najlepszym kierowcą World Endurance Championship w klasie LMP2, a dwa lata później zdobył srebro w klasie Hypercar. Zdecydowanie największym triumfem było zwycięstwo w ubiegłym roku w słynnym wyścigu 24h Le Mans, czym zapisał się w historii motorsportu.

Robert Kubica dzięki karierze w F1 dorobił się fortuny. A to nie cały jego majątek

Polak aktualnie przygotowuje się do nowego sezonu Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Na inaugurację będzie trzeba jednak trochę poczekać. Pierwsza runda, którą zaplanowano na ostatni weekend marca w Katarze, została przeniesiona na sam koniec kalendarza sezonu 2026. Powodem jest oczywiście toczący się konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. W związku z tym pierwszy wyścig sezonu odbędzie się 17-19 kwietnia w ramach 6h Imola WEC na torze Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Przez lata kariery na szczycie sportów motorowych Kubica mógł liczyć na sowite wynagrodzenie. Dzisiaj szacuje się, że z tytułu udziału w wyścigach F1 Polak zarobił około 22 miliony dolarów. Do tego nie są dodane apanaże przynależne z tytułu współprac reklamowych i sponsorskich. Dlatego przez lata szacowano, że majątek Kubicy oscyluję wokół 30 milionów dolarów.

Duże zainteresowanie opinii publicznej tuż po triumfie w 24-godzinnym wyścigu Le Mans wzbudziła kwestia nagród finansowych. Jak ustalił wówczas francuski serwis "ICI Maine" organizatorzy nie zapewniają dla zwycięzców żadnych apanaży. Inaczej twierdzą dziennikarze "hesportsgrail.com", którzy podali, że zwycięzcy całego wyścigu przysługuje czek opiewający na 40 tysięcy euro.

To wszystko pozostaje jednak w sferze domysłów. Wiadomym jest jednak, że najlepsi kierowcy, w tym oczywiście Kubica otrzymali wyjątkowe, luksusowe wyróżnienie. Chodzi o zegarek Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona ze specjalnie wygrawerowaną nazwą wyścigu. Wartość tak unikatowego modelu w rynku wtórnym miała osiągać nawet milion złotych.

Oczkiem w głowie Kubicy pozostaje jednak dom w Toskanii, który Polak nabył już kilka lat temu. Przez długi czas jego wnętrze pozostawało tajemnicą. Kierowca uchylił rąbka tajemnicy dziennikarzom "La Gazzetta Dello Sport", przed którymi otworzył wrota swojej posiadłości we włoskim Forte dei Marmi. Na wyposażeniu jego rezydencji znajduje się m.in. specjalistyczny symulator jazdy oraz profesjonalny rower stacjonarny. Nie zabrakło miejsca również dla bogatej kolekcji trofeów i pamiątek w postaci kasków i kierownicy.

Robert Kubica IMAGO/Leco Viana East News

Robert Kubica (drugi z prawej) i David Coulthard (z prawej) podczas Grand Prix Kanday w 2008 roku Mark Thompson AFP

Robert Kubica na gali FIA Awards YANN LEFEBVRE AFP

