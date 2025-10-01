Jakiś czas temu okazało się, że w małżeństwie Majdanów doszło do rozłąki, a wszystko z powodu nowych zawodowych wyzwań Małgorzaty.

Duże zmiany w domu Majdanów

Celebrytka została prowadzącą show "Królowa przetrwania" i z tego powodu na dłuższy czas musiała wyjechać z kraju. Zdjęcia są bowiem kręcone na Sri Lance.

Radosław musiał więc odnaleźć się w nowej sytuacji, bowiem z dnia na dzień został sam z pociechami. Na szczęście może liczyć na fachową pomoc.

"Generalnie teraz jest troszkę więcej obowiązków, bo dzielimy się nimi, np. jeśli chodzi o wyprowadzanie psów, czy opiekę nad Heniem. Starsi synowie są już bardziej samodzielni. Stasiek studiuje w Paryżu, Tadek ma już 15 lat, więc też pomaga. Dzielimy się przygotowywaniem posiłków, ale mamy też kogoś do pomocy. To nie jest coś, co nas przerasta" - zapewnił były piłkarz w rozmowie z Plotkiem.

Rozenek-Majdan przeżywa rozłąkę z mężem

Rozłąka z mężem była trudna także dla Małgorzaty, która niemal zaraz po przylocie podzieliła się przejmującym wpisem na swoim Instagramie.

"Nie ukrywam, że nigdy w życiu nie wyjechałam na tyle czasu bez dzieci i bez Radzia. I prawda jest taka, że nigdy nie byłam dłużej bez Radzia niż kilka dni, bez dzieci dłużej niż 12 dni. Więc to jest wyzwanie również emocjonalne..." - utyskiwała żona Radosława.

Wyjazd do tak egzotycznego kraju okazał się dla Małgorzaty trudnym emocjonalnie wyzwaniem z jeszcze innego powodu.

Tuż po weekendzie Rozenek-Majdan potwierdziła ponure doniesienia. Jest bardzo źle

Celebrytka na miejscu doświadczy tak przykrych scen. Rozenek mocno zasmucił m.in. widok bezdomnych psiaków, których na Sri Lance jest mnóstwo. W kraju nie radzą sobie z tym problemem, a sytuacja wygląda naprawdę bardzo źle.

Podejrzewano, że znana z wielkiej miłości do zwierząt gwiazda TVN niezwykle to przeżyje. Tak też się stało:

"Bardzo, bardzo dużo (bezdomnych psów- przyp. red.). To najbardziej boli tu na miejscu" - wyznała przejęta Małgorzata.

Zapytana przez fanów, kiedy zamierza wrócić do męża i synów, odparła, że "niedługo wracamy", choć tajemniczo dodała, że "chyba nie sami". Dołączyła wówczas fotkę, na której pozuje z uroczym czworonogiem.

Czyżby rodzina Majdanów miała niebawem kolejny raz się powiększyć?

