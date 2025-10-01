Tuż po weekendzie potwierdziły się doniesienia ws. Rozenek-Majdan. Jest bardzo źle
Małgorzata Rozenek-Majdan jakiś czas temu opuściła dom i wyjechała z kraju, gdzie czekały na nią nowe zawodowe wyzwania. Mąż Radosław Majdan został sam z pociechami, więc musiał odnaleźć się w zupełnie nowej dla siebie roli. Rozłąka dla małżonków nie jest łatwa, o czym wspólnie zapewniali w sieci. Ostatnio celebrytka przekazała fanom kolejne ponure doniesienia. Choć wyjazd do egzotycznego kraju miał być nie lada przygodą, okazał się także trudnym emocjonalnie przeżyciem. Oto szczegóły.
Jakiś czas temu okazało się, że w małżeństwie Majdanów doszło do rozłąki, a wszystko z powodu nowych zawodowych wyzwań Małgorzaty.
Duże zmiany w domu Majdanów
Celebrytka została prowadzącą show "Królowa przetrwania" i z tego powodu na dłuższy czas musiała wyjechać z kraju. Zdjęcia są bowiem kręcone na Sri Lance.
Radosław musiał więc odnaleźć się w nowej sytuacji, bowiem z dnia na dzień został sam z pociechami. Na szczęście może liczyć na fachową pomoc.
"Generalnie teraz jest troszkę więcej obowiązków, bo dzielimy się nimi, np. jeśli chodzi o wyprowadzanie psów, czy opiekę nad Heniem. Starsi synowie są już bardziej samodzielni. Stasiek studiuje w Paryżu, Tadek ma już 15 lat, więc też pomaga. Dzielimy się przygotowywaniem posiłków, ale mamy też kogoś do pomocy. To nie jest coś, co nas przerasta" - zapewnił były piłkarz w rozmowie z Plotkiem.
Rozenek-Majdan przeżywa rozłąkę z mężem
Rozłąka z mężem była trudna także dla Małgorzaty, która niemal zaraz po przylocie podzieliła się przejmującym wpisem na swoim Instagramie.
"Nie ukrywam, że nigdy w życiu nie wyjechałam na tyle czasu bez dzieci i bez Radzia. I prawda jest taka, że nigdy nie byłam dłużej bez Radzia niż kilka dni, bez dzieci dłużej niż 12 dni. Więc to jest wyzwanie również emocjonalne..." - utyskiwała żona Radosława.
Wyjazd do tak egzotycznego kraju okazał się dla Małgorzaty trudnym emocjonalnie wyzwaniem z jeszcze innego powodu.
Tuż po weekendzie Rozenek-Majdan potwierdziła ponure doniesienia. Jest bardzo źle
Celebrytka na miejscu doświadczy tak przykrych scen. Rozenek mocno zasmucił m.in. widok bezdomnych psiaków, których na Sri Lance jest mnóstwo. W kraju nie radzą sobie z tym problemem, a sytuacja wygląda naprawdę bardzo źle.
Podejrzewano, że znana z wielkiej miłości do zwierząt gwiazda TVN niezwykle to przeżyje. Tak też się stało:
"Bardzo, bardzo dużo (bezdomnych psów- przyp. red.). To najbardziej boli tu na miejscu" - wyznała przejęta Małgorzata.
Zapytana przez fanów, kiedy zamierza wrócić do męża i synów, odparła, że "niedługo wracamy", choć tajemniczo dodała, że "chyba nie sami". Dołączyła wówczas fotkę, na której pozuje z uroczym czworonogiem.
Czyżby rodzina Majdanów miała niebawem kolejny raz się powiększyć?