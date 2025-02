Iga Świątek znów pokazała światu, na co ją stać. Raszynianka w świetnym stylu awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Dosze. Wiceliderka światowego rankingu z łatwością pokonała w dwóch setach Greczynkę Marię Sakkari.

"Maria to świetna zawodniczka. Mam wielki respekt do niej. Graliśmy wiele dużych meczów. Rywalizować z nią w drugiej rudzie było trochę dziwne. Takie są drabinki, zdarza się, że już, że już na początkowych etapach turniejów trzeba grać ze zwyciężczyniami wielkoszlemowymi" - wyznała dziennikarzom sportsmenka.

Nocny wpis Maryli Rodowicz. Wspomniała o meczu Igi Świątek, ale to był tylko pretekst

"Moje ostatnie koncerty (...) to jakieś szaleństwo. Wiwaty od wejścia, a właściwie jeszcze przed wejściem, standing od początku do końca, śpiewy, hulanki, swawole. To chyba jakaś nagroda od losu za te wszystkie lata spędzone na scenie" - zaczęła "skromnie" Maryla.