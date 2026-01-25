Tusk zdecydował ws. WOŚP, takiej reakcji się nie spodziewał. Zawrotna suma

Na 25 stycznia zaplanowano 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, w największą charytatywną akcję w Polsce angażują się celebryci, sportowcy i politycy, którzy prześcigają się w pomysłach na wyjątkowe aukcje. Nikogo nie może to jednak dziwić - każdy Finał WOŚP ma jasno określony cel, na który trafiają zebrane środki, a tegoroczny, 34. finał w historii fundacji, zagra pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Pieniądze będą zbierane na wsparcie gastroenterologii dziecięcej, czyli leczenie i diagnostykę najmłodszych pacjentów.

Na trzecim miejscu wśród najdroższych licytacji znajduje się obecnie aukcja Igi Świątek. Numer jeden polskiego tenisa przekazała rakietę, którą wygrała historyczny Wimbledon 2025, oraz oryginalny ręcznik z londyńskiego turnieju. Osiągnięta kwota przekroczyła już 110 tysięcy złotych. "Wyjątkowa gratka dla fanów tenisa i sportowych emocji! Na aukcję WOŚP trafia rakieta, którą Iga Świątek wygrała historyczny Wimbledon 2025, opatrzona jej własnoręcznym podpisem oraz oryginalny ręcznik z tego legendarnego turnieju" - czytamy w opisie licytacji na platformie Allegro.

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się jednak aukcja Donalda Tuska. Premier przygotował ofertę nie tylko dla swoich sympatyków, lecz również dla kibiców piłkarskich i kolekcjonerów sportowych pamiątek. Szef rządu przekazał bowiem na licytację złote korki z własnym imieniem i nazwiskiem - przedmiot unikatowy, symboliczny i natychmiast przyciągający ogromne zainteresowanie internautów. Aukcja Donalda Tuska szybko stała się jedną z najgorętszych propozycji tegorocznego WOŚP, a jej kwota przekroczyła już 115 tysięcy złotych (stan na 25 stycznia, godz. 10.00), wyprzedzając m.in. licytacje Igi Świątek, Justyny Kowalczyk-Tekieli, Roberta Lewandowskiego i Huberta Hurkacza.

