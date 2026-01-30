"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - w myśl tego hasła przebiegał tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który miał miejsce w minioną niedzielę. Na koniec dnia na koncie fundacji stworzonej przez Jerzego Owsiaka znalazły się 183 mln zł, lecz to wcale nie jest koniec.

Wciąż trwają bowiem internetowe licytacje. Między innymi ta, w której do zgarnięcia jest rakieta Igi Świątek, którą ta niespodziewanie wygrała ubiegłoroczny Wimbledon oraz ręcznik pochodzący z londyńskiej imprezy. Obecnie najwyższa złożona oferta za ten zestaw wynosi - bagatela - 131 250 złotych.

Niespodziewanie sportowy akcent pojawił się także w podarku złożonym na rzecz WOŚP przez Donalda Tuska. Premier postanowił bowiem oddać na aukcję... piłkarskie obuwie.

Czas znowu zdjąć buty z kołka. Ale nie, nie bójce się! Nie wracam do kariery piłkarskiej. Te złote korki, nówki sztuki, nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ta licytacja - w skład której dochodzi także spotkanie z Donaldem Tuskiem w Sali Zegarowej jego kancelarii - rozstrzygnie się dopiero za 13 dni. I już wiadomo, że nie zakończy się przy kwocie niższej niż 120 250 złotych.

Na zdjęciu premier Donald Tusk oraz Jerzy Owsiak PAP/Leszek Szymański / x.com @donaldtusk PAP

Końcowe dni aukcji Donalda Tuska na WOŚP. A tu głośno o Karolu Nawrockim i Jerzym Owsiaku

Tymczasem w kontekście politycznym głośno jest także w kontekście Karola Nawrockiego i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent RP w przeciwieństwie do swojego poprzednika na stanowisku - Andrzeja Dudy nie postanowił bowiem wesprzeć dzieła Jerzego Owsiaka. Dlaczego? O tym mówił ostatnio na antenie Radia ZET szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Zbigniew Bogucki.

- Pan prezydent Nawrocki, zresztą podobnie i ja też robię, wspiera wiele różnych akcji. Natomiast trzeba powiedzieć, że oprócz osób zaangażowanych bardzo mocno i z potrzeby serca w tę akcję, sam Jerzy Owsiak jest postacią, która bardzo mocno weszła w politykę. Zresztą miałem z nim bezpośredni kontakt. Obiecywał mi, że polityki na Woodstocku nie będzie, a tylko za jego przyzwoleniem mogło się to odbyć - tłumaczył.

A te słowa nie pozostały bez odpowiedzi. Jerzy Owsiak zareagował na nie w studiu TVN-u podczas wizyty w programie "Kropka nad i".

Słowo "upolityczniona" możemy dokleić w każdym momencie, kiedy po prostu nie chcemy w tym brać udziału

- To chyba pierwszy prezydent, który powiedział "nie" WOŚP-owi? - dopytała swojego rozmówcę Monika Olejnik, odnosząc się do decyzji Karola Nawrockiego.

- Nawet nie chcę tego komentować, to jest świat tak dla mnie niedotykalny teraz, że w ogóle nie zaprzątam sobie tym głowy - spuentował wątek Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak - założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Jan Graczynski/East News East News

Prezydent RP Karol Nawrocki Gints Ivuskans / AFP AFP

Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniu Polsat News Polsat News