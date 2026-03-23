Kibice piłkarscy w Polsce słyną z ograniczonego zaufania do wszelkiej maści polityków bez względu na ich ugrupowania, czy poglądy. Ilekroć kamera w trakcie meczów ukazuje, że na stadionie postanowił pojawić się jeden z członków rządu, najczęściej witają go gwizdy. Przekonali się już o tym nie raz prezydent Karol Nawrocki, czy premier Donald Tusk.

Prezydenta "przywitały" gwiazdy w trakcie spotkania pomiędzy Górnikiem Zabrze, a Rakowem Częstochowa. Dużo bardziej entuzjastyczne było przyjęcie Nawrockiego na meczu Lechii Gdańsk. W grudniu ubiegłego roku uświetnił on swoją obecnością spotkanie z Motorem Lublin, a fani na Polsat Plus Arenie przyjęli go wyjątkowo pozytywnie.

Kibice uderzyli w Donalda Tuska. Obraźliwa przyśpiewka to nie wszystko

O takiej reakcji na obecność na trybunach pomarzyć mógł jedynie Donald Tusk w trakcie meczu reprezentacji Polski. Premier dopingował Biało-Czerwonych w spotkaniu z Litwą, rozgrywanym w październiku w Kownie. Polacy wygrali 2:0, ale Tusk nie mógł tego wieczoru zaliczyć do w pełni udanych.

Kibice tego dnia wzięli sobie na celownik premiera RP, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zasiadł w loży honorowej w towarzystwie m.in. prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.

Donald, matole! Twój rząd obalą kibole

Transparent wymierzony w Tuska. Zapamiętają to na długo

Na wulgarnych przyśpiewkach się niestety nie skończyło. Kamery uchwyciły, że na stadionie pojawił się kontrowersyjny transparent, uderzający w Donalda Tuska. Nie zabrakło na nim powtarzanych do znudzenia oskarżeń o nadmierne symatyzowanie z Niemcami.

"Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski" - brzmiał napis na transparencie, na którym umieszczono także "podobizna" polityka z niemiecką flagą na czole, nawiązująca do słynnego zbrodniarza wojennego.

Było to jasne nawiązanie do przekazu, jaki niegdyś podczas spotkania z Cracovią wywiesili kibice Lechii Gdańsk. - Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii - uderzyli wówczas w Tuska fani "Biało-Zielonych".

Transparent skierowany pod adresem polityka z pewnością zapisze się w pamięci na długo. Stanowi przy tym kolejny dobitny dowód na to, że kibice reprezentacji Polski w większości nie darzą go sympatią, ani zaufaniem.

Donald Tusk na meczu Litwa - Polska

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski

Kibice reprezentacji Polski

Najlepsze parady bramkarzy polskich drużyn w Lidze Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport