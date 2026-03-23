Tusk wygwizdany, ten transparent zostanie zapamiętany. Kibice nie mieli litości
Obecność polskich polityków w trakcie spotkań w Polsce najczęściej budzi skrajne emocje. Wielokrotnie gwizdami "witany" był prezydent Karol Nawrocki. Jeszcze ostrzejsza reakcja spotkała prawdopodobnie jednak przy okazji meczu reprezentacji Polski Donalda Tuska. Premier RP raczej nie mógł się spodziewać, że sympatycy Biało-Czerwonych potraktują go tak agresywnie. Najlepiej świadczy o tym transparent, jaki uchwyciły w trakcie meczu kamery.
Kibice piłkarscy w Polsce słyną z ograniczonego zaufania do wszelkiej maści polityków bez względu na ich ugrupowania, czy poglądy. Ilekroć kamera w trakcie meczów ukazuje, że na stadionie postanowił pojawić się jeden z członków rządu, najczęściej witają go gwizdy. Przekonali się już o tym nie raz prezydent Karol Nawrocki, czy premier Donald Tusk.
Prezydenta "przywitały" gwiazdy w trakcie spotkania pomiędzy Górnikiem Zabrze, a Rakowem Częstochowa. Dużo bardziej entuzjastyczne było przyjęcie Nawrockiego na meczu Lechii Gdańsk. W grudniu ubiegłego roku uświetnił on swoją obecnością spotkanie z Motorem Lublin, a fani na Polsat Plus Arenie przyjęli go wyjątkowo pozytywnie.
Kibice uderzyli w Donalda Tuska. Obraźliwa przyśpiewka to nie wszystko
O takiej reakcji na obecność na trybunach pomarzyć mógł jedynie Donald Tusk w trakcie meczu reprezentacji Polski. Premier dopingował Biało-Czerwonych w spotkaniu z Litwą, rozgrywanym w październiku w Kownie. Polacy wygrali 2:0, ale Tusk nie mógł tego wieczoru zaliczyć do w pełni udanych.
Kibice tego dnia wzięli sobie na celownik premiera RP, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zasiadł w loży honorowej w towarzystwie m.in. prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.
Donald, matole! Twój rząd obalą kibole
Transparent wymierzony w Tuska. Zapamiętają to na długo
Na wulgarnych przyśpiewkach się niestety nie skończyło. Kamery uchwyciły, że na stadionie pojawił się kontrowersyjny transparent, uderzający w Donalda Tuska. Nie zabrakło na nim powtarzanych do znudzenia oskarżeń o nadmierne symatyzowanie z Niemcami.
"Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski" - brzmiał napis na transparencie, na którym umieszczono także "podobizna" polityka z niemiecką flagą na czole, nawiązująca do słynnego zbrodniarza wojennego.
Było to jasne nawiązanie do przekazu, jaki niegdyś podczas spotkania z Cracovią wywiesili kibice Lechii Gdańsk. - Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii - uderzyli wówczas w Tuska fani "Biało-Zielonych".
Transparent skierowany pod adresem polityka z pewnością zapisze się w pamięci na długo. Stanowi przy tym kolejny dobitny dowód na to, że kibice reprezentacji Polski w większości nie darzą go sympatią, ani zaufaniem.