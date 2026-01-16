Przed rokiem Donald Tusk pozwolił zebrać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy dokładnie 500 500 złotych. Właśnie w takiej kwocie zamknęła się licytacja, której zwycięzca zagwarantował sobie możliwość zjedzenia kaszubskiego śniadania u boku premiera, zwiedzania jego Kancelarii oraz wykonania wspólnej fotografii z wszystkimi członkami Rady Ministrów.

Tym razem Donald Tusk zaskoczył, oddając na rzecz fundacji założonej przez Jerzego Owsiaka... piłkarskie korki, stanowiące dla niego niezwykłą wartość sentymentalną. Sam otrzymał je bowiem jako podarek.

Czas znowu zdjąć buty z kołka. Ale nie, nie bójce się! Nie wracam do kariery piłkarskiej

- Te złote korki, nówki sztuki, nieśmigane, to jest prezent od moich przyjaciół. Dla mnie bardzo cenny. I dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - dodał.

Donald Tusk gra z WOŚP. Oto co przekazał na fundację Jerzego Owsiaka

Na tym jednak nie koniec, bo nagrodą w licytacji jest także wspólne spotkanie z premierem w Sali Zegarowej jego kancelarii, w której gościły wcześniej wybitne persony ze świata polityki międzynarodowej.

- Ale to nie wszystko. Ten kto wylicytuje te korki, usiądzie razem ze mną w tej sali, w tym fotelu, gdzie siedzieli kiedyś Obama, książę Karol, dzisiaj król, premier Trudeau, jeszcze bez Katy Perry, prezydent Macron. Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - ogłosił szef koalicyjnego rządu.

Aukcja zakończy się w czwartek 12 lutego, ale już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem. Już teraz wzięło w niej udział kilkunastu użytkowników, w najwyższa zaproponowana przez nich stawka zdążyła przekroczyć 40 tysięcy złotych.

Na aukcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znaleźć można dużo więcej niezwykle cennych pamiątek ze świata sportu. Do dzieła WOŚP dołączyła tradycyjnie między innymi Iga Świątek. Wiceliderka rankingu WTA przekazała na aukcję rakietę, którą niespodziewanie wygrała zeszłoroczny Wimbledon oraz ręcznik pochodzący z londyńskiej wielkoszlemowej imprezy.

''Wydarzenia'': Gra od morza aż po Tatry. Dziś 33. finał WOŚP Polsat News Polsat News

Jerzy Owsiak Marysia Zawada/REPORTER Reporter

Premier Donald Tusk Aleksander Kalka / NurPhoto AFP