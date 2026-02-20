Po niedawnym ogłoszeniu aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także przekazaniu pizzy podarowanej młodym adeptom futbolu z jednej ze szkół podstawowych Gdańsku, premier Donald Tusk znów pokazał się w sieci w piłkarskiej odsłonie. W ogłoszeniu, które nadał, wcale nie chodzi jednak o sprawy sportowe, a gospodarcze.

Szef polskiego rządu opowiedział o nich na nagraniu, które rozpoczął... podbijając piłkę - w koszuli, pod krawatem i w eleganckich butach.

- Kiedy polskie firmy wygrywają z obcymi firmami na własnym rynku, to jest dobrze. Ale kiedy polskie firmy pokonują konkurencję na ich terenie w Niemczech, to wtedy naprawdę znaczy, że są mocne - rozpoczął swoją wypowiedź premier Donald Tusk.

Po czym przeszedł do sedna: - Bloomberg pisze wprost: "Polskie firmy wchodzą coraz śmielej na rynek niemiecki".

Piłkarskie popisy Donalda Tuska. Odtrąbił gospodarczy sukces

Prezes Rady Ministrów miał na myśli ustalenia wspomnianej agencji, mówiące o tym, że firmy z naszego kraju ogłosiły w 2025 roku przejęcie aż 22 zachodnioeuropejskich spółek. Stanowi to rekord na gruncie naszej gospodarki. Jak wynika z ustaleń Bloomberga, poprzednio najlepszy był dla nas 2018 rok, gdy doszło do 20 tego przejęć. Jeśli natomiast chodzi o dokonania z poprzednich 12 miesięcy, większość akwizycji dotyczyła firm z Niemiec. Mówimy bowiem o 9 takich przypadkach.

Z tej okazji premier Donald Tusk odtrąbił w sieci sukces osiągnięty za naszą zachodnią granicą, odnosząc się do piłkarskiej analogii.

- No i wszyscy wiemy, że takie zwycięstwa na wyjeździe smakują najbardziej. A będzie tylko lepiej - zwieńczył swój monolog zwierzchnik polskiego rządu.

