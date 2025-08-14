Tusk ogłasza po spotkaniu z Nawrockim. Zaskakująca riposta. I to jaka

Czwartek tuż po godzinie 12:00 - zgodnie z zapowiedzią rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza - Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z premierem Donaldem Tuskiem. Inicjatorem tego wydarzenia był szef polskiego rządu, a rozmowy miały dotyczyć przede wszystkim sytuacji w Ukrainie.

Nieco światła na to, jak wyglądała dyskusja w cztery oczy Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem rzucił już po jej zakończeniu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. - Prezydent przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja jasno wskazuje prerogatywy prezydenta. Prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym także była ta rozmowa - ujawnił.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem. A potem taka wymiana w sieci

Wszystko wskazuje na to, że prezydent i premier nie znaleźli jednak wspólnego języka. Sugeruje to nieco żartobliwy, choć przy tym wiele mówiąc wpis szefa rady ministrów.

W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!

Jego wpis błyskawicznie zripostowała posłanka partii Razem Paulina Matysiak. - Z tego wpisu można też wysnuć wniosek, że jest pan kibicem Arki Gdynia - napisała z przymrużeniem oka.

W ten sposób Paulina Matysiak odniosła się rzecz jasna do kibicowskich sympatii zarówno Donalda Tuska, jak i Karola Nawrockiego. Obaj bowiem są bowiem są znani jako fani Lechii.

Prezydent RP zresztą już pięć dni po swoim zaprzysiężeniu pojawił się na stadionie gdańskiej ekipy, nie tylko zajmując miejsce w sektorze VIP, lecz także wchodząc do "młyna", z którego swój ukochany klub wspierają najzagorzalsi fani.

Kibice Lechii przywitali nawet Karola Nawrockiego transparentem z napisem: "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii". Było to rzecz jasna nawiązanie do hasła, które niegdyś - w 2011 roku przy okazji starcia z Cracovią - powitało w podobnej sytuacji Donalda Tuska. "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii" - zwrócili się do niego wówczas gdańscy kibice.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska Paweł Supernak PAP

Karol Nawrocki Paweł Wodzyński East News