Tusk nie mógł milczeć. Przemówił po sukcesach polskich sportowców

Aleksandra Mirosław w środę, 24 września, wywalczyła złoty medal mistrzostw świata we wspinaczce sportowej na czas. Co więcej, dokonała tego w imponującym stylu - poprawiła swój własny rekord świata, zatrzymując zegar na 6,03 sekundy. To wynik, który po raz kolejny potwierdził jej dominację w tej dyscyplinie. Sama zawodniczka po zwycięstwie podkreślała, że nie goni za rekordami, a jej celem jest przede wszystkim walka o tytuły. "Odkąd po raz pierwszy pobiłam rekord świata, nigdy o tym nie myślałam. Chcę po prostu biec i robić swoje. Dla mnie najcenniejsze są tytuły"- mówiła.

Zaledwie dzień po sukcesie Mirosław oczy całego świata sportów ekstremalnych skierowały się ku Himalajom. Andrzej Bargiel, znany ze spektakularnych zjazdów na nartach z najwyższych szczytów świata, dokonał rzeczy, która dotąd pozostawała w sferze marzeń. Jako pierwszy człowiek w historii po zdobyciu Mount Everestu bez użycia tlenu zjechał z jego wierzchołka na nartach aż do bazy.

"To jeden z ważniejszych kroków w mojej sportowej karierze. Zjazd z Everestu bez tlenu był dla mnie marzeniem, które dojrzewało latami" - podkreślał Bargiel. Opowiadał także o ogromnych trudnościach, jakie wiązały się z tym przedsięwzięciem: trudne jesienne warunki oraz konieczność poprowadzenia trasy przez niebezpieczny lodowiec Khumbu. Sukces zawdzięcza zarówno własnej determinacji, jak i profesjonalnemu wsparciu swojego zespołu.

Wobec osiągnięć obu polskich sportowców obojętnie nie przeszedł Donald Tusk. Premier zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym docenił wyczyny Aleksandry Mirosław i Andrzeja Bargiela. Wspomniał on przy okazji o dwóch naukowcach, o których sukcesach także mówiło się głośno na przestrzeni ostatnich tygodni. "Sky is the limit? Nie dla Polaków! Andrzej Bargiel zjechał właśnie na nartach z Mount Everestu, Ola Mirosław znów wspięła się najszybciej po złoto i rekord, Rafał Modrzewski podbija świat swoimi satelitami, Sławosz Uznański-Wiśniewski planuje kolejne wyprawy w kosmos" - napisał na swoim profilu na platformie X.

