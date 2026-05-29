Tusk i Ziobro wyautowani, Nawrocki triumfuje. Komunikat poszedł w Polskę

Od 2024 roku Tymoteusz Puchacz nie otrzymuje powołań do reprezentacji Polski, a jego kariera toczy się z dala od ojczyzny. Od zeszłego roku gra w azerskim Sabah Baku. Prywatnie nie ma co narzekać na brak wrażeń i emocji. W dniu rozpoczęcia zgrupowania biało-czerwonej kadry pochwalił się ożenkiem. Wziął ślub z Oliwią Nincevic.

Głośno jest o nim nie tylko z tego powodu. Echem odbija się również jego wypowiedź dla Kanału Sportowego. Podczas rozmowy dostał bowiem pytanie o trzech polskich polityków. Wskazał na jednego, dwóch pozostałych umieszczając niejako na aucie.

Triumf Karola Nawrockiego. "Jest koniem strasznym"

Puchacz został zaproszony do udziału w popularnej grze "Kiss, Marry, Kill". Miał przypasować trzy nazwiska - Karola Nawrockiego, Donalda Tuska i Zbigniewa Ziobry - do trzech różnych akcji: "kiss" (pocałunek), marry (ślub) oraz kill (eliminacja). W zabawie zatriumfował prezydent Polski.

"Marry Nawrocki, tak jest" - bez cienia wahania zadecydował piłkarz. "No i co... kiss Donald Tusk chyba i kill Ziobro, tak mi się wydaje. Chyba tak" - dodał.

Następnie podzielił się opinią na temat głowy państwa. "Aż tak nie siedzę w polityce. Nie znam tych wszystkich akcji, jakie oni robią i tak dalej. Najbardziej kojarzę z tej trójki Karola Nawrockiego i w wielu przypadkach mi zaimponował. I ogólnie jest koniem strasznym" - powiedział prosto z mostu.

Podejrzewam, że nie ma co się z nim kłócić, bo by wszedł i mnie wyjaśnił szybciutko

Królewski zamieścił wpis po wizycie u boku prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się w środowisku sportowym sporą popularnością. Zyskał uznanie zwłaszcza w oczach dużej grupy kibiców, do której dołączył zresztą podczas styczniowej Pielgrzymi Kibiców na Jasną Górę. "Wiecie, że jestem jednym z was" - przekazał w przemówieniu.

Lubi otaczać się ludźmi sportu, a w jego pobliżu nie brakuje osób przede wszystkim ze świata boksu oraz piłki nożnej. Niedawno u jego boku - zapewne niespodziewanie dla niektórych - pojawił się właściciel Wisły Kraków, Jarosław Królewski.

Panowie odbyli wspólną wizytę w Szwajcarii. "To był zaszczyt spędzić ostatnie dwa dni w Szwajcarii - u boku prezydenta Guya Parmelina i prezydenta Karola Nawrockiego - dyskutując o wyzwaniach, przed którymi stoi dziś Europa, oraz o drodze naprzód" - podsumowywał później Królewski na platformie X.

W marcu prezes "Białej Gwiazdy" został powołany do prezydenckiej Rady Biznesu, która ma doradzać głowie państwa przede wszystkich w tematach gospodarczych. Ponadto Jarosław Królewski zasiada też w powołanej przez premiera Donalda Tuska Radzie Przyszłości Polski.





