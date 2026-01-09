Tusk grzmi. Znany ksiądz nie mógł milczeć. To jego wybrał Nawrocki

Ksiądz Jarosław Wąsowicz jest organizatorem corocznego spotkania polskich kibiców u stóp Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Obecnie jest on także prezydenckim kapelanem. Karol Nawrocki powierzył mu tę funkcję na początku sierpnia ubiegłego roku.

- Duchowny i naukowiec. Człowiek odważny, oddany Panu Bogu patriota. Antykomunista, były członek Federacji Młodzieży Walczącej. (...) Człowiek pogodny, pracowity, a także pełen życzliwości - tak przedstawiała wówczas ks. Jarosława Wąsowicza głowa naszego państwa.

W ostatnich dniach Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że Karol Nawrocki także w tym roku pojawi się w Częstochowie, by spotkać się wraz z kibicami z całej Polski.

10 stycznia 2026 roku (sobota) na Jasnej Górze w Częstochowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiamy"

Ks. Jarosław Wąsowicz odniósł się do tego faktu w studiu Radia Wnet, wprost wyrażając dumę z możliwości goszczenia głowy państwa na corocznych uroczystościach.

- Na ostatnią pielgrzymkę został przez kibiców zaproszony jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, żeby opowiadać o koncepcji polskiej polityki historycznej Okazało się, że przyjechał na naszą pielgrzymkę już jako obywatelski kandydat na prezydenta. I obiecał, że o pielgrzymce nie zapomni, ponieważ był na niej kilka razy. I to warto podkreślić. Był jako zwykły kibic Lechii Gdańsk, był jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Był też, gdy został prezesem IPN-u w ubiegłym roku. I bardzo się cieszymy, że będzie też na kolejnej. To wielki zaszczyt - powiedział znany salezjanin.

Karol Nawrocki przyjedzie na Jasną Górę. Jego kapelan reaguje na słowa Donalda Tuska

Przy okazji organizator jasnogórskich wydarzeń został zapytany o noworoczne słowa Donalda Tuska, w których ten mówił miedzy innymi o "królu kiboli".

Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy rosyjski bojówkarz. Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje. Nie pozwolimy, żeby grupy przestępcze znów podniosły głowę, a na ulicę powróciła przemoc. Polska ma być i będzie oazą bezpieczeństwa.

- Nie wiem o kogo chodzi, ale może duszpasterz kibiców wyjaśni słowa premiera - zagadnął go prowadzący rozmowę dziennikarz.

- Ja też nie wiem, kogo ma na myśli pan premier, bo dużo jest tych ważnych kibiców, którzy animują środowiska patriotyczne, a takie spotykają się na Jasnej Górze. Ale tutaj nieważne są słowa pana premiera w tym momencie, a to, że od tylu lat kibice z całej Polski, którzy na co dzień są na siebie zwaśnieni i mają wobec siebie różne animozje, potrafią się wokół ważnych spraw na Jasnej Górze jednoczyć - powiedział w odpowiedzi ks. Jarosław Wąsowicz. I dodał:

To jest piękne doświadczenie, że wszyscy się zjeżdżamy i przeżywamy najważniejszy moment pielgrzymki, czyli Mszę Świętą, bo każdy przybywa ze swoimi intencjami, by potem zawsze dyskutować o sprawach ważnych z zaproszonymi gośćmi

Prezydencki kapelan tłumaczył przy tym, że jego zdaniem grono polskich kibiców wybija się na międzynarodowym mocnym przywiązaniem do ducha patriotyzmu.

- Kibice są jednymi z nas, bo to jest bardzo zróżnicowane środowisko. To są ludzie, którzy jednoczą się wokół jakiegoś klubu. Ale też zwłaszcza w Polsce - bo to oczywiście jest ruch międzynarodowy - także wokół wartości patriotycznych. I to jest coś, co nas wyróżnia w stosunku do ruchu kibicowskiego w innych krajach. U nas kibice rzeczywiście od wielu, wielu lat mówią jednym głosem. Moglibyśmy sięgnąć do historii. To już są lata 70-te, kiedy na stadionach po raz pierwszy pojawiły się antykomunistyczne hasła (…). Potem dekada lat 80-tych, kiedy kibice bezpośrednio włączyli się chociażby we wsparcie podziemnej Solidarności, udział w manifestacjach, czy tak jak to było w Gdańsku konkretnie w działalność podziemnych organizacji. (…) Więc to są korzenie tego polskiego ruchu kibicowskiego. I one cały czas są żywo obecne w tym środowisku - stwierdził ks. Jarosław Wąsowicz w dłuższym wywodzie.

