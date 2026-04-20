Tusk go cytował, gwiazdor znów szokuje. Nagłe słowa o Nawrockim. "Był inicjatorem"

Jacek Murański od lat polaryzuje znaczną część społeczeństwa. 57-latek zyskał ogromną popularność dzięki walkom we freak fightach, w których jest absolutną legendą. Mężczyzna często zaskakuje fanów także opiniami na tematy polityczne, a jego postać staje się przez to jeszcze bardziej kontrowersyjna.

W trakcie zeszłorocznej kampanii prezydenckiej jedną z osób, która powołała się na znanego freak fightera, był Donald Tusk. Premier Polski zacytował wówczas słowa, jakimi Murański bezpośrednio uderzał w Karola Nawrockiego. Mężczyzna zarzucał prezydentowi naprawdę poważne czyny i powoływał się na jego znajomość z Patrykiem M. ps. "Wielki Bu".

- Jacek Murański. Postać znana, także panu Nawrockiemu. (...) Znana m.in. z walk MMA, także aktor w niedużych rolach. Murański pod nazwiskiem: "Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak - Wielki Bu, i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego"- powiedział w "Polsacie" Tusk, wywołując prawdziwą burzę w sieci.

Nie do wiary, gwiazdor zaskoczył ws. walki z Karolem Nawrockim. Padła propozycja

Jak się okazuje, nie był to ostatni raz, kiedy Murański wywołał wokół siebie i prezydenta Nawrockiego mnóstwo kontrowersji. W niedzielny wieczór, 19 kwietnia, mężczyzna za pośrednictwem Instagrama zdradził, że rzekomo otrzymał... propozycję walki z głową państwa.

Teraz całkiem serio o Karolu Nawrockim i może by z tego beefu coś fajnego się urodziło. Otóż grupa biznesmenów wystosowała do mnie ofertę, zapytanie, czy na taką walkę z przeznaczeniem wszystkich zysków na cele charytatywne i oczywiście bez pobierania gaży z Karolem Nawrockim bym się zgodził w boksie w małych rękawicach

Co ciekawe, Murański wskazuje również, że jego zdaniem osobą odpowiedzialną za propozycję ma być prezydent.

- Słuchajcie, prawda jest taka, że tę walkę oglądałoby nie pół, ale cała Polska. Ta niestety, o zgrozo, przepołowiona Polska. A co Karol Nawrocki ma wspólnego z moim najbliższym przeciwnikiem i że to on tak naprawdę był inicjatorem takiego pomysłu? To już w najbliższym materiale na TV Murańscy. - dodał "Muran".

Warto odnotować, że Karol Nawrocki jest ogromnym fanem boksu, który sam zresztą trenował przez lata. Do słów Murańskiego należy jednak podejść z odpowiednim dystansem, gdyż mało prawdopodobne wydaje się, że obecny prezydent, ze względu na sprawowany urząd, zdecydowałby się na wystosowanie oferty wspomnianej przez freak fightera.

Jacek Murański

