Tusk "dorzucił" fortunę do puszki WOŚP. Cena końcowa zwala z nóg

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już dawno za nami, jednak licytacje wciąż trwają. W tym roku - podobnie z resztą, jak w latach poprzednich - sporo gratek było dla fanów polskiego sportu. Wylicytować można było między innymi bieg na Giewont z Justyną Kowalczyk-Tekieli, koszulkę meczową Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona, rakietę oraz ręcznik Igi Świątek z ubiegłorocznego Wimbledonu, a także kombinezon wyścigowy Romana Bilińskiego z Formuły 2. Do akcji postanowił również włączyć się Donald Tusk.

Koniec aukcji Donalda Tuska. Niebywałe, ile premier "dorzucił" do puszki Owsiaka i WOŚP

Premier Rzeczypospolitej Polskiej na aukcję przekazał złote korki ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz możliwość spotkania się z nim w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Weź udział w aukcji i wylicytuj złote korki - wyjątkową pamiątkę Premiera Donalda Tuska. Zwycięzca aukcji spotka się z Premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron" - można było przeczytać w opisie licytacji.

Już od samego początku oferta polityka Platformy Obywatelskiej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wiadomo było, że będzie jedną z najwyżej licytowanych. Na kilka dni przed zakończeniem doszło jednak do przełomu. Donald Tusk, który wcześniej "ścigał się" z Igą Świątek (ich aukcje wynosiły po około 120 tys. złotych), niespodziewanie wyprzedził Omenę Mensah i Rafała Brzoskę oraz ich ofertę wspólnych wagarów, a jego aukcja stała się najpopularniejszą w sieci, osiągając aż 251,5 tys. złotych.

W kolejnych dniach cena rosła, a chętnych na korki piłkarskie i spotkanie z premierem przybywało. Ostatecznie licytacja zakończyła się w czwartek, 12 lutego, o godzinie 11.41, a końcowa kwota wyniosła aż... 700 250 złotych.

Przypominamy, że fani sportu wciąż wylicytować mogą wiele ciekawych ofert przygotowanych przez reprezentantów Polski, na czele z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim, a więc najpopularniejszymi obecnie przedstawicielami polskiego sportu.

Donald Tusk Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Premier Polski Donald Tusk JAKUB PORZYCKI / ANADOLU AFP

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

