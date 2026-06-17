Trzęsienie ziemi w Prime MMA. Federacja negocjuje z nowym właścicielem, idą wielkie zmiany
Następne tygodnie mogą okazać się kluczowe dla Prime MMA. W jednym z ostatnich materiałów na kanale "Szalony Tańcula" dotychczasowy włodarz medialny federacji Arkadiusz Tańcula zdradził, że negocjuje z jej właścicielami przejęcie części udziałów. Wiemy, co by to oznaczało dla kluczowej postaci projektu.
Prime MMA od kilku dobrych miesięcy współpracuje z Arkadiuszem Tańculą, zastępującym na stanowisku włodarza medialnego federacji Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Efektem wspólnych działań obu stron są już cztery gale, które w mniejszym lub większym stopniu zadowoliły fanów złaknionych freak fightowych emocji.
Tańcula odpowiada w organizacji jednak nie tylko za reklamowanie jej swoją twarzą. Mężczyzna bierze czynny udział w wymyślaniu zestawień na karcie walk, a także negocjuje potencjalne występy w oktagonie z internetowymi gwiazdami.
Wielkie zmiany w szeregach Prime MMA. Trwają negocjacje z nowym właścicielem
Wiele wskazuje na to, że duże zaangażowanie Arkadiusza Tańculi w projekt, już wkrótce zaowocuje przejęciem przez niego nowej roli. 36-latek w trakcie jednego z ostatnich materiałów na kanale "Szalony Tańcula" zdradził, że negocjuje z właścicielami Prime MMA - Bartoszem Szubą i Kamilem Birką - zakup części udziałów w spółce.
- Uważam, że moja pozycja w Prime MMA jest bardzo mocna i Paweł (Jóźwiak) nie jest w stanie mi zagrozić. Negocjujemy teraz w federacji zakup udziałów przeze mnie, żebym nie był już tylko włodarzem, ale też po to, żebym się nie bał. (…) Jestem po rozmowie z jednym i z drugim właścicielem, tymi ważniejszymi, i mogę się śmiało stawiać, nie ma zagrożenia, że mogę stracić pracę czy zostać zwolnionym - mówi Tańcula w podcaście.
Co ciekawe, zmiana w strukturach właścicielskich mogłaby mieć ogromne znaczenie także dla Pawła Jóźwiaka. Dotychczas pełnił on w Prime MMA rolę zawodnika, ale i nieformalnego współwłaściciela federacji. Stosunki między nim a Tańculą nie są natomiast najlepsze więc niewykluczone, że w przypadku pozytywnych negocjacji włodarza medialnego z Birką i Szubą, straciłby on na sile wpływu.
Na ten moment Prime MMA nie wydało oficjalnego komunikatu w sprawie Tańculi. Z informacji dostępnych na stronie Krajowego Rejestru Sądowego również wynika, że strony prawdopodobnie nie doszły jeszcze do porozumienia.