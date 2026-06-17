Trzęsienie ziemi w Prime MMA. Federacja negocjuje z nowym właścicielem, idą wielkie zmiany

Prime MMA od kilku dobrych miesięcy współpracuje z Arkadiuszem Tańculą, zastępującym na stanowisku włodarza medialnego federacji Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Efektem wspólnych działań obu stron są już cztery gale, które w mniejszym lub większym stopniu zadowoliły fanów złaknionych freak fightowych emocji.

Tańcula odpowiada w organizacji jednak nie tylko za reklamowanie jej swoją twarzą. Mężczyzna bierze czynny udział w wymyślaniu zestawień na karcie walk, a także negocjuje potencjalne występy w oktagonie z internetowymi gwiazdami.

Wielkie zmiany w szeregach Prime MMA. Trwają negocjacje z nowym właścicielem

Wiele wskazuje na to, że duże zaangażowanie Arkadiusza Tańculi w projekt, już wkrótce zaowocuje przejęciem przez niego nowej roli. 36-latek w trakcie jednego z ostatnich materiałów na kanale "Szalony Tańcula" zdradził, że negocjuje z właścicielami Prime MMA - Bartoszem Szubą i Kamilem Birką - zakup części udziałów w spółce.

- Uważam, że moja pozycja w Prime MMA jest bardzo mocna i Paweł (Jóźwiak) nie jest w stanie mi zagrozić. Negocjujemy teraz w federacji zakup udziałów przeze mnie, żebym nie był już tylko włodarzem, ale też po to, żebym się nie bał. (…) Jestem po rozmowie z jednym i z drugim właścicielem, tymi ważniejszymi, i mogę się śmiało stawiać, nie ma zagrożenia, że mogę stracić pracę czy zostać zwolnionym - mówi Tańcula w podcaście.

Co ciekawe, zmiana w strukturach właścicielskich mogłaby mieć ogromne znaczenie także dla Pawła Jóźwiaka. Dotychczas pełnił on w Prime MMA rolę zawodnika, ale i nieformalnego współwłaściciela federacji. Stosunki między nim a Tańculą nie są natomiast najlepsze więc niewykluczone, że w przypadku pozytywnych negocjacji włodarza medialnego z Birką i Szubą, straciłby on na sile wpływu.

Na ten moment Prime MMA nie wydało oficjalnego komunikatu w sprawie Tańculi. Z informacji dostępnych na stronie Krajowego Rejestru Sądowego również wynika, że strony prawdopodobnie nie doszły jeszcze do porozumienia.

Prime MMA youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

PRIME MMA 11: Paweł Jóźwiak - Arkadiusz Tańcula PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA 16, Arkadiusz Tańcula YouTube/Prime MMA/arkadiusztancula materiały prasowe





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