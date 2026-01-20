Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trzęsienie ziemi u Beckhamów. Brooklyn uderza w rodziców. "Dorastałem w lęku"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Rodzinny konflikt Beckhamów trwa i nie zanosi się na to, aby miał przejść do historii. Brooklyn Peltz-Beckham po raz pierwszy publicznie zabrał głos i w mocnych słowach uderzył w swoich rodziców, oskarżając ich o sabotowanie jego małżeństwa z Nicolą Peltz oraz wieloletnią kontrolę i presję wizerunkową.

Po lewej elegancko ubrana para, mężczyzna w szarym garniturze i kobieta w jasnoróżowej sukience, trzymają się za ręce. Po prawej młody mężczyzna w kraciastej kurtce spogląda w bok, trzymając w ręku mikrofon.
Brooklyn Beckham uderza w rodzicówREES, SINY, ULRA/Backgrid/East News, Saira MacLeod/WWD via Getty ImagesGetty Images

David i Victoria Beckhamowie od lat uchodzą za jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych par show-biznesu. On - legenda światowego futbolu, ona - była członkini Spice Girls i ceniona projektantka mody. Przez lata kreowali wizerunek idealnej rodziny, jednak w ich domu sytuacja stała się napięta po ślubie najstarszego syna, Brooklyna, z Amerykanką Nicolą Peltz. Wydawało się, że to 26-latek odciął się od rodziny, zwłaszcza, że jego małżonka miała nie dogadywać się z Victorią Beckham. Teraz jednak Brooklyn przerwał milczenie i publicznie uderzył w rodziców.

Brooklyn Beckham nie mógł dłużej milczeć. Zabrał głos ws. rodzinnego konfliktu, już wszystko jasne

Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii Beckham, publicznie zarzucił swoim rodzicom, że próbują osłabić jego relację z żoną, Nicolą Peltz-Beckham. W opublikowanym oświadczeniu wyraził głębokie rozczarowanie postawą rodziny i wskazał na poważne napięcia. To pierwszy raz, gdy oficjalnie odniósł się do konfliktu z bliskimi.

Brooklyn podkreślił, że jego żona była wielokrotnie ignorowana przez rodzinę Beckhamów, mimo prób pojednania. Oświadczył również, że czuł się atakowany zarówno prywatnie, jak i publicznie, a informacje na temat konfliktów - jego zdaniem - trafiały do mediów z inicjatywy rodziców. "Moja rodzina nie szanuje mojej żony. Moja matka notorycznie zapraszała do naszego życia kobiety z mojej przeszłości, tylko po to, byśmy czuli się niekomfortowo. (…) Moja rodzina docenia tylko markę, jaką stało się nazwisko "Beckham". O "miłości" decyduje to, jak szybko rzucisz wszystko, by zrobić sobie kolejne zdjęcie na Instagram" - napisał.

Według Brooklyna Peltza-Beckhama Victoria Beckham miała również uniemożliwić Nicolii założenie sukni zaprojektowanej przez siebie na ich ślub w 2022 r. Decyzja o rezygnacji z tej kreacji miała zapaść w ostatniej chwili, co zmusiło pannę młodą do gorączkowych poszukiwań nowej sukni. "Milczałem przez lata, ale moi rodzice nie pozostawili mi wyboru. Nie chcę pogodzić się z moją rodziną, po raz pierwszy w życiu mówię sam za siebie" - zaznaczył.

Brooklyn dodał także, że dzień ślubu, który miał być najpiękniejszym w jego życiu, zamienił się w koszmar. Podczas pierwszego tańca Victoria Beckham miała porwać syna na parkiet, wykonując "nieprzyzwoite" gesty. "Nigdy nie czułem się tak niekomfortowo" - przyznał.

W dalszej części oświadczenia Beckham opisał swoje dzieciństwo, życie w cieniu medialnej kontroli i presji wizerunkowej. "Dorastałem w lęku i niepokoju. My z Nicolą chcemy spokoju i szczęścia, z dala od manipulacji i fałszywej narracji" - zakończył.

Czarny interfejs aplikacji do udostępniania relacji, na którym wyświetlono trzy strony tekstowych wpisów użytkownika. Każdy wpis to dłuższa wypowiedź na temat rodzinnych konfliktów i osobistych doświadczeń, skupiająca się na emocjach oraz zarzutach wob...
Oświadczenie Brooklyna BeckhamaInstagram/brooklynpeltzbeckhammateriał zewnętrzny
Czarne tło i trzy duże bloki tekstu o tematyce rodzinnych relacji, trudności emocjonalnych oraz wpływie rodziców na życie dorosłego człowieka. Tekst opisuje konflikty, poczucie braku wsparcia, presję oraz manipulację w środowisku rodzinnym.
Oświadczenie Brooklyna BeckhamaInstagram/brooklynpeltzbeckhammateriał zewnętrzny

Zobacz również:

Cristiano Ronaldo, David Beckham
Sportowe życie

Zapytali Ronaldo o Beckhama. Hitowa reakcja Cristiano, wideo poszło w świat

Amanda Gawron
Amanda Gawron
David i Victoria Beckhamowie
David i Victoria BeckhamowieCHRIS RADBURN / POOLAFP
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-BeckhamFrazer Harrison/Getty ImagesAFP
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham
Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-BeckhamCharley Gallay/Getty Images for Wendy'sAFP
S.S. Lazio – Como 1907 0-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja