David i Victoria Beckhamowie od lat uchodzą za jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych par show-biznesu. On - legenda światowego futbolu, ona - była członkini Spice Girls i ceniona projektantka mody. Przez lata kreowali wizerunek idealnej rodziny, jednak w ich domu sytuacja stała się napięta po ślubie najstarszego syna, Brooklyna, z Amerykanką Nicolą Peltz. Wydawało się, że to 26-latek odciął się od rodziny, zwłaszcza, że jego małżonka miała nie dogadywać się z Victorią Beckham. Teraz jednak Brooklyn przerwał milczenie i publicznie uderzył w rodziców.

Brooklyn Beckham nie mógł dłużej milczeć. Zabrał głos ws. rodzinnego konfliktu, już wszystko jasne

Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Davida i Victorii Beckham, publicznie zarzucił swoim rodzicom, że próbują osłabić jego relację z żoną, Nicolą Peltz-Beckham. W opublikowanym oświadczeniu wyraził głębokie rozczarowanie postawą rodziny i wskazał na poważne napięcia. To pierwszy raz, gdy oficjalnie odniósł się do konfliktu z bliskimi.

Brooklyn podkreślił, że jego żona była wielokrotnie ignorowana przez rodzinę Beckhamów, mimo prób pojednania. Oświadczył również, że czuł się atakowany zarówno prywatnie, jak i publicznie, a informacje na temat konfliktów - jego zdaniem - trafiały do mediów z inicjatywy rodziców. "Moja rodzina nie szanuje mojej żony. Moja matka notorycznie zapraszała do naszego życia kobiety z mojej przeszłości, tylko po to, byśmy czuli się niekomfortowo. (…) Moja rodzina docenia tylko markę, jaką stało się nazwisko "Beckham". O "miłości" decyduje to, jak szybko rzucisz wszystko, by zrobić sobie kolejne zdjęcie na Instagram" - napisał.

Według Brooklyna Peltza-Beckhama Victoria Beckham miała również uniemożliwić Nicolii założenie sukni zaprojektowanej przez siebie na ich ślub w 2022 r. Decyzja o rezygnacji z tej kreacji miała zapaść w ostatniej chwili, co zmusiło pannę młodą do gorączkowych poszukiwań nowej sukni. "Milczałem przez lata, ale moi rodzice nie pozostawili mi wyboru. Nie chcę pogodzić się z moją rodziną, po raz pierwszy w życiu mówię sam za siebie" - zaznaczył.

Brooklyn dodał także, że dzień ślubu, który miał być najpiękniejszym w jego życiu, zamienił się w koszmar. Podczas pierwszego tańca Victoria Beckham miała porwać syna na parkiet, wykonując "nieprzyzwoite" gesty. "Nigdy nie czułem się tak niekomfortowo" - przyznał.

W dalszej części oświadczenia Beckham opisał swoje dzieciństwo, życie w cieniu medialnej kontroli i presji wizerunkowej. "Dorastałem w lęku i niepokoju. My z Nicolą chcemy spokoju i szczęścia, z dala od manipulacji i fałszywej narracji" - zakończył.

Oświadczenie Brooklyna Beckhama Instagram/brooklynpeltzbeckham materiał zewnętrzny

Oświadczenie Brooklyna Beckhama Instagram/brooklynpeltzbeckham materiał zewnętrzny

David i Victoria Beckhamowie CHRIS RADBURN / POOL AFP

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham Frazer Harrison/Getty Images AFP

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz-Beckham Charley Gallay/Getty Images for Wendy's AFP

S.S. Lazio – Como 1907 0-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports