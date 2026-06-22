Tegoroczne finały Orlen Basket Ligi były niezwykle interesujące. Naprzeciw siebie stanęli w nich koszykarze Legii Warszawa oraz Zastalu Zielona Góra. Presja zdecydowanie znajdowała się po stronie zawodników ze stolicy. Fazę zasadniczą sezonu 2025/2026 zakończyli oni bowiem na czele ligowej tabeli. Co więcej, stanęli oni przed realną szansą na obronę tytułu, wywalczonego w ramach rozgrywek z lat 2024/2025.

Pierwszy mecz serii finałowej padł łupem koszykarzy z Zielonej Góry. W następnych dwóch starciach lepsi okazali się natomiast "Wojskowi". Przy okazji czwartego spotkania Zastal zdołał doprowadzić do wyrównania serii. Kolejne dwa mecze nie zmieniły tego stanu rzeczy. Do wyłonienia lepszej ekipy potrzebny był więc mityczny mecz numer siedem.

W decydującym starciu minimalnie lepsi okazali się zawodnicy Legii Warszawa. Wynik 78:70 dał koszykarzom ze stolicy drugi z rzędu tytuł mistrzów Polski.

Stan wrzenia pod postem Trzaskowskiego. Nie mogą mu tego wybaczyć

Sukces koszykarzy Legii niemal natychmiast skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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- Mistrzem Polski jest Legia - i to po raz drugi z rzędu! Mistrz zostaje w Warszawie. Ogromne gratulacje dla całej drużyny! - przekazał włodarz stolicy Polski za pomocą swoich mediów społecznościowych.

Pod postem Trzaskowskiego trudno jednak doszukiwać się pozytywnych komentarzy. Internauci wykorzystali ten wpis, aby dosadnie wyrazić swoje zdanie na temat tzw. afery szpitalnej.

- Proszę o tym poinformować oficjalnym kanałem, bo jeszcze ktoś nie odczyta - pisał jeden z internautów.

- Myślę, że tym występem zasłużyli na salonik VIP w lokalnym szpitalu - wtórował inny komentujący.

- Mistrzem Polski będzie dopiero jak wpłynie oficjalne pismo z potwierdzeniem - szydził inny internauta.

Przytoczone komentarze to pokłosie wydarzeń, które miały miejsce w warszawskim Szpitalu Południowym. To właśnie tam ujawniono aferę, związaną ze specjalnym traktowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej oraz członków ich rodzin. Mieli oni otrzymać przywilej w postaci specjalnej ścieżki przyjęć na SOR-ze, dzięki czemu byli obsługiwani poza kolejnością.

Ujawnienie sytuacji spowodowało, że kierownik opisywanego SOR-u - Dawid Kacprzyk - został zwolniony z pełnionej przez siebie funkcji. Chwilę później odwołano także cały zarząd placówki. Sprawę skomentował wówczas Rafał Trzaskowski, jednak tłumaczenia polityka spotkały się z bardzo złym odbiorem.

Rafał Trzaskowski AFP

Koszykarze Legii Warszawa świętujący mistrzostwo Polski TOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PL Getty Images

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Aleksander Kalka AFP





Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu Polsat Sport