Trwa 34. Finał WOŚP, a tu taki komunikat Owsiaka. Polska gwiazda zdecydowała

Oprac.: Amanda Gawron

Na 25 stycznia zaplanowano 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, do największej w Polsce akcji charytatywnej włączają się znani celebryci, politycy i sportowcy, którzy przekazują na aukcje wyjątkowe przedmioty i doświadczenia. Inicjatywę zapoczątkowaną przez Jurka Owsiaka postanowiła wesprzeć także Pia Skrzyszowska - jedna z czołowych postaci polskiej lekkoatletyki, która bez wahania dołożyła swoją cegiełkę do tegorocznego finału.

Pia Skrzyszowska od lat należy do ścisłej światowej czołówki w biegu na 60 i 100 metrów przez płotki. Jest złotą medalistką mistrzostw Europy, brązową medalistką mistrzostw świata oraz wielokrotną mistrzynią Polski. Na swoim koncie ma również rekord Polski w tej konkurencji, a jej nazwisko regularnie pojawia się w finałach najważniejszych imprez międzynarodowych. Skrzyszowska od kilku sezonów jest jedną z liderek reprezentacji Polski i z powodzeniem startuje na igrzyskach olimpijskich oraz mistrzostwach świata i Europy, potwierdzając swoją stabilną, wysoką formę.

Pia Skrzyszowska podjęła decyzję. Tak wesprze WOŚP

Dzięki sportowym sukcesom i charakterystycznemu stylowi biegania Pia stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek młodego pokolenia. Swoją rozpoznawalność sportsmenka postanowiła wykorzystać z szczytnym celu i przeznaczyła na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niepowtarzalną ofertę. Zawodniczka postawiła na zestaw, który ma nie tylko wartość materialną, ale również ogromny ładunek emocjonalny.

"Na aukcję trafia prawdziwa perełka dla fanów sportu - wyjątkowy zestaw przekazany przez Pia Skrzyszowską" - czytamy w opisie licytacji. W jej skład wchodzi oryginalna koszulka reprezentacyjna z mistrzostw świata w Tokio z 2025 roku, w której Pia wywalczyła piąte miejsce w finale. Do koszulki dołączony jest własnoręczny autograf lekkoatletki, a także książka "Mistrzowie pokoleń. Najlepsze historie sportowych rodzin", opowiadająca o pasji, determinacji i sile sportowych tradycji.

To wyjątkowa okazja, by zdobyć fragment historii polskiej lekkoatletyki i jednocześnie wesprzeć szczytny cel 34. Finału WOŚP. Hasłem tegorocznej edycji imprezy jest: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

