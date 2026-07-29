Trump zmienia ton ws. Ukraińców i Zełenskiego. Padło najważniejsze zdanie

Według informacji The Wall Street Journal długa rozmowa Donalda Trumpa z Ołeksandrem Usykiem w Gabinecie Owalnym była jednym z czynników, które miały ocieplić stanowisko prezydenta USA wobec Ukrainy.

Do spotkania obu panów doszło przed galą UFC Freedom 250 zorganizowaną w czerwcu przed Białym Domem. Wydarzenie było elementem obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i świętowania przypadających na 14 czerwca br. 80-tych urodzin Trumpa.

Trump zmienia zdanie ws. Ukrainy. Ważne spotkanie z Usykiem

Donald Trump miał być pod wrażeniem i Ołeksandra Usyka i jego słów na temat Ukraińców. Pięściarz opowiadał, jak on i jego rodzina żyją pod rosyjskimi ostrzałami Kijowa. Przekaz był prosty: Ukraińcy nie zamierzają się poddać.

W trakcie rozmowy z ust sportowca miało paść kluczowe zdanie o tym, że "Ukraińcy to wojownicy i zwycięzcy". Tak przynajmniej relacjonują osoby znające szczegóły tego spotkania, do których to dotarli dziennikarze opiniotwórczego The Wall Street Journal.

Wiadomość ta głośnym echem odbija się w ukraińskich mediach. "Trump 'lubi i słucha' zwycięzców, więc rozmowa z Usykiem wpłynęła na opinię prezydenta na temat Ukrainy" - opisuje Sport.ua.

Według TWSJ przez ponad rok Trump miał prywatnie powtarzać doradcom, że Ukraina przegrywa wojnę. Teraz jednak ton wobec Kijowa miał się zmienić, a rozmowa z Usykiem była tylko jednym tego powodem.

Kluczowe okazały się ostatnie wydarzenia na froncie, w tym sukcesy ukraińskiego przemysłu dronowego, i kontakty z europejskimi przywódcami oraz Ukraińcami. Prezydent USA ma teraz inaczej wyrażać się i o Ukrainie i o prezydencie Wołodymirze Zełenskim.

Usyk zwrócił się do Trumpa. "Sport naprawdę łączy ludzi"

Wcześniej Ołeksandr Usyk wydał oświadczenie po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Podziękował za zaproszenie, gościnność i serdeczne powitanie.

"Sport naprawdę łączy ludzi, buduje szacunek i łączy kultury. Naprawdę doceniam możliwość spotkania się i rozmowy osobiście" - podsumował, publikując pamiątkowe zdjęcie z Waszyngtonu.

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