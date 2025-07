Trump się nie zatrzymuje. Ingeruje w kolejną dyscyplinę

Donald Trump po powrocie do Białego Domu zaczął mocno ingerować nie tylko w politykę kraju, ale również w kwestie stricte związane ze sportem. Polityk rządzący USA mocno starał się o to, aby transpłciowe sportsmenki nie miały możliwości rywalizowania z rywalkami, które urodziły się i wciąż są kobietami. Spotkało się to z ogromnym oburzeniem, a głos w tej sprawie zabierały także znane postacie ze świata sportu.

Na wykluczeniu transpłciowych sportowców prezydent Stanów Zjednoczonych się jednak nie zatrzymał - teraz postanowił zaingerować w futbol amerykański, a konkretniej w sprawy jednego z klubów rywalizujących w NFL.

Prague Lions - Panthers Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Donald Trump grozi Washington Commanders sankcjami. Żąda powrotu do pierwotnej nazwy drużyny

Lider USA za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że drużyna Washington Commanders powinna wrócić do pierwotnej nazwy, a więc Washington Redskins. Przypomnijmy, że klub ten w 2020 roku zrezygnował z oryginalnej nazwy, ponieważ uznano ją za obraźliwą dla rdzennych Amerykanów. Wówczas postanowiono, że słowo Redskins (czerwonoskórzy) zastąpione zostanie słowem Commanders (dowódcy).

Donald Trump uważa, że Washington Commanders powinni wrócić do poprzedniej nazwy, gdyż byłoby to pomocne dla klubu. W mediach pojawiły się jednak pogłoski, że drużyna nie zamierza niczego zmieniać, co nie spodobało się politykowi. Ten nie gryzł się w język i... zagroził drużynie NFL sankcjami.

"Mogą pojawić się niedogodności. Jeśli nie zmienią nazwy na pierwotną Redskins i nie pozbędą się tego absurdalnego przezwiska Commanders, to nie zawrę z nimi umowy na budowę stadionu" - przekazał.

Washington Commanders to jednak niejedyny klub, którego obecna nazwa nie przypadła do gustu Trumpowi. W podobnej sytuacji znajduje się Cleveland Guardians, którzy jeszcze do niedawna rywalizowali na boiskach do futbolu amerykańskiego jako Cleveland Indians. Trump twierdzi, że Matt Dolan - dawny współwłaściciel tego klubu - wygrałby wybory, gdyby drużyna z Cleveland wróciła do dawnej nazwy.

"Przegrał trzy wybory z rzędu z powodu zmiany nazwy. Nie rozumie, że gdyby przywrócił nazwę Cleveland Indians, to mógłby wygrać wybory. Uczyńmy Indians ponownie wielkimi" - podsumował prezydent, nawiązując do swojego słynnego już hasła wyborczego "Uczyńmy Amerykę znowu wielką".

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Prezydent USA Donald Trump WILL OLIVER / POOL AFP

Donald Trump Pool/ABACA/Abaca East News