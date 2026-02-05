Szerokim echem odbiły się wydarzenia z 2024 roku z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wówczas mistrzynią w boksie w kat. do 66 kg została Imane Khelif. Jej występ spotkał się jednak ze sporymi kontrowersjami, bowiem rok wcześniej nie przeszła testów płci na mistrzostwach świata organizacji IBA. Ta jakiś czas wcześniej zarządzała dyscypliną na IO, lecz w pewnym czasie doszło do konfliktu z MKOl. Podobnie było także w przypadku Lin Yu-Ting.

Występ tych zawodniczek wywołał wiele dyskusji, także w świecie polityki. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Donald Trump, czyli urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z "L'Equipe" jasno nawiązał do walki Khelif z Włoszką Angelą Carini w 1/8 finału igrzysk i nie zostawił żadnych wątpliwości, co o tym uważa.

- Pamiętasz tą piękną włoską mistrzynię boksu? Potem pojawił się ten mężczyzna, który zmienił płeć. Był dobrym bokserem, ale postanowił zostać kobietą. To jego sprawa - wskazał.

Do tego nie brakuje wielu wypowiedzi odnośnie sportowców transpłciowych. Słowa te oczywiście nie spodobały się Algierce, która także dla francuskiego medium zwróciła się do Trumpa. Jej słowa już odbiły się szerokim echem.

Khelif odpowiedziała Trumpowi. Jasny przekaz

26-latka jasno odparła na zarzuty prezydenta USA i wyraziła swoje stanowisko. Jak przekazała, polityk nie może przeinaczać prawdy. Do tego wskazała, że jest dziewczyną. Zaapelowała także do głowy państwa, aby ten przyjechał i docenił jej ciężką pracę, gdy ta stanie na podium IO w Los Angeles w 2028 roku.

- Szanuję wszystkich, a Trumpa szanuję, bo jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale nie może przeinaczyć prawdy. Nie jestem trans, jestem dziewczyną. Wychowałam się jak dziewczynka, dorastałam jak dziewczynka, ludzie w mojej wiosce zawsze znali mnie jako dziewczynkę. Szanuję go, jeśli on szanuje prawdę. Czy mogłabym mu coś powiedzieć? Panie Prezydencie, jestem dziewczyną, młodą arabską muzułmanką, bokserką. I pracuję, żebyś mógł przyjechać i wręczyć mi medal na podium w Los Angeles - mówiła.

Tym samym mistrzyni olimpijska w Paryża zadeklarowała się, że weźmie udział w najbliższej imprezie czterolecia. W tym roku natomiast jej głównym celem będą mistrzostwa świata w Liverpoolu.

