Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trump rozpętał burzę, teraz padła odpowiedź. Bokserka w akcji. "Nie jestem trans"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od jakiegoś czasu Donald Trump działa przeciwko transpłciowym sportowcom, co spotyka się z wieloma głosami. Milczenie na ten temat przerwała także Imane Khelif, mistrzyni olimpijska w boksie w kat. do 66 kg z Paryża. W rozmowie z "L'Equipe" jasno wypowiedziała się o prezydencie Stanów Zjednoczonych, a do tego wydała apel.

Mężczyzna w garniturze i z poważnym wyrazem twarzy na pierwszym planie, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z zawodnikiem boksu w czerwonym stroju sportowym, gestykulującym rękami.
Imane Khelif i Donald TrumpZUMA/NEWSPIX.PL/ Al Drago/Getty ImagesNewspix/Getty Images

Szerokim echem odbiły się wydarzenia z 2024 roku z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wówczas mistrzynią w boksie w kat. do 66 kg została Imane Khelif. Jej występ spotkał się jednak ze sporymi kontrowersjami, bowiem rok wcześniej nie przeszła testów płci na mistrzostwach świata organizacji IBA. Ta jakiś czas wcześniej zarządzała dyscypliną na IO, lecz w pewnym czasie doszło do konfliktu z MKOl. Podobnie było także w przypadku Lin Yu-Ting.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka w finale Australian Open przegrała z Jeleną Rybakiną
Tenis

Rosjanka murem za Sabalenką. Wszystko po tym, co Białorusinka zrobiła Ukraince

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    Występ tych zawodniczek wywołał wiele dyskusji, także w świecie polityki. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Donald Trump, czyli urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z "L'Equipe" jasno nawiązał do walki Khelif z Włoszką Angelą Carini w 1/8 finału igrzysk i nie zostawił żadnych wątpliwości, co o tym uważa.

    - Pamiętasz tą piękną włoską mistrzynię boksu? Potem pojawił się ten mężczyzna, który zmienił płeć. Był dobrym bokserem, ale postanowił zostać kobietą. To jego sprawa - wskazał.

    Do tego nie brakuje wielu wypowiedzi odnośnie sportowców transpłciowych. Słowa te oczywiście nie spodobały się Algierce, która także dla francuskiego medium zwróciła się do Trumpa. Jej słowa już odbiły się szerokim echem.

    Khelif odpowiedziała Trumpowi. Jasny przekaz

    26-latka jasno odparła na zarzuty prezydenta USA i wyraziła swoje stanowisko. Jak przekazała, polityk nie może przeinaczać prawdy. Do tego wskazała, że jest dziewczyną. Zaapelowała także do głowy państwa, aby ten przyjechał i docenił jej ciężką pracę, gdy ta stanie na podium IO w Los Angeles w 2028 roku.

    Zobacz również:

    Marc-Andre ter Stegen
    La Liga

    Dramat Ter Stegena, teraz ważne ogłoszenie. Potwierdził się najgorszy scenariusz

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      - Szanuję wszystkich, a Trumpa szanuję, bo jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale nie może przeinaczyć prawdy. Nie jestem trans, jestem dziewczyną. Wychowałam się jak dziewczynka, dorastałam jak dziewczynka, ludzie w mojej wiosce zawsze znali mnie jako dziewczynkę. Szanuję go, jeśli on szanuje prawdę. Czy mogłabym mu coś powiedzieć? Panie Prezydencie, jestem dziewczyną, młodą arabską muzułmanką, bokserką. I pracuję, żebyś mógł przyjechać i wręczyć mi medal na podium w Los Angeles - mówiła.

      Tym samym mistrzyni olimpijska w Paryża zadeklarowała się, że weźmie udział w najbliższej imprezie czterolecia. W tym roku natomiast jej głównym celem będą mistrzostwa świata w Liverpoolu.

      Magdalena Tascher: Jeśli zabierzemy dzieciom telefony... WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Polsat i Polsat Sport 1 pokażą historyczną 60. edycję NFL Super Bowl
      Inne sporty

      Polsat i Polsat Sport 1 pokażą historyczną 60. edycję NFL Super Bowl

      Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy stole konferencyjnym, z postawionymi na nim rękami, wyrażając powagę i skupienie. Przed nim leży tabliczka z imieniem i nazwiskiem. W tle neutralne, stonowane kolory.
      Donald Trump YOAN VALAT East News
      Mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą stoi z zaciśniętą pięścią uniesioną w górę, na jego marynarce widoczna przypinka z flagą USA, tło rozmyte i jasne.
      Donald Trump, prezydent USAAFP
      Imane Khelif
      Imane KhelifAytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja