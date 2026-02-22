Trump nadał pilny komunikat. Takie słowa po sukcesie USA na igrzyskach

Donald Trump na 24 godziny przed meczem finałowym hokeja mężczyzn na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich odwołał swoją wizytę we Włoszech. Lider amerykańskiego narodu miał osobiście pojawić się w niedzielę na arenie PalaItalia Santa Giulia w Mediolanie, aby dopingować hokeistów z USA w walce o olimpijskie złoto, niestety jednak zmuszony był zmienić swoje plany. Decyzja była związana z konfliktem polityka z Sądem Najwyższym USA. Pomimo wstępnych planów i przygotowań do wizyty w Europie ostatecznie 79-latek podjął decyzję o pozostaniu w ojczyźnie.

Donald Trump przemówił po sukcesie amerykańskich hokeistów. Króciutko

Lider USA walkę rodaków o mistrzostwo obserwował jednak przed telewizorem. A trzeba przyznać, że była to prawdziwa, niezwykle zacięta walka. Już od samego początku spotkania obie drużyny dały do zrozumienia, że o końcowy triumf walczyć będą do samego końca. Zawodnicy dosłownie rzucili się na siebie, a w szóstej minucie wynik meczu otworzył Matthew Boldy, który zapewnił Amerykanom przewagę.

Sytuacja zmieniła się w drugiej tercji, na 110 sekund przed syreną. Wówczas Cale Makar przyjął krążek i huknął na długi słupek, pokonując bramkarza rywali i doprowadzając do remisu. Ostatecznie o losach obu drużyn przesądziła dogrywka, w której lepsi okazali się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Wygrali oni mecz 2:1 i zdobyli kolejny złoty medal dla USA na tegorocznych igrzyskach. Srebro trafiło do Kanadyjczyków, a brąz poprzedniego dnia wywalczyli Finowie.

Donald Trump po sukcesie swoim rodaków wcale nie miał zamiaru milczeć. Po wygranej USA w meczu finałowym hokeistów zamieścił w mediach społecznościowych krótki, lecz niezwykle wymowny komentarz.

"Gratulacje dla naszej wspaniałej reprezentacji USA w hokeju na lodzie. ZDOBYLI ZŁOTO. WOW!" - napisał na swoim profilu na platformie Truth Social.

