Trudna sytuacja mistrzyni Polski. Z igrzysk olimpijskich do pracy w Żabce

Uciekła z Białorusi do Polski. Olimpijka łączy pracę w sklepie z treningami

- Grożą i pewnie ze trzy czy cztery lata więzienia. Gdy podjęłam decyzję o ucieczce, nie powiedziałam nikomu, bo spodziewałam się, że informacja może trafić do służb. Po przekroczeniu granicy napisałam do mojej trenerki, z którą współpracowałam dziewięć lat. Ufałam jej, ale zachowałam ostrożność. I dobrze. Od razu zadzwoniła do ministerstwa, że uciekam, bo myślała, że jeszcze nie przekroczyłam granicy. Gdybym powiedziała jej wcześniej, na pewno strażnicy by mnie zatrzymali. Potem do moich przyjaciół przyszła policja i wsadzili ich do więzienia na dwa tygodnie. Dzwonili na moje prywatne konta i krzyczeli, że mam wrócić. Grozili, że ich nie wypuszczą, aż nie wrócę, ale ja wiedziałam, że nie mam odwrotu. Udało mi się również sprowadzić do Polski rodzinę - dodaje.