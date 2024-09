Trójkąt miłosny zatrząsł Formułą 1. Influencerka rozkochała w sobie dwa wielkie talenty

Rywalizacja na sportowym poziomie to jedno, ale rywalizacja o miłość to druga strona medalu. Franco Calapinto i Oliver Bearman to w tej chwili dwie wschodzące gwiazdy Formuły 1. Niewielu mogło się spodziewać, że prócz rywalizacji na torze wyścigowym do głosu dojdzie również serce, a mianowicie Estelle Ogilvy. Modelka i TikTokerka okazała się być ukochaną obu słynnych kierowców. Ta historia nadałaby się na film.