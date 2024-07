Travis Scott zaczepił w sieci Carlosa Alcaraza. Miał ku temu ważny powód

Carlos Alcaraz , mimo tak młodego wieku, zaliczany jest już do grona najlepszych tenisistów świata . 21-letni letni Hiszpan w 2022 roku wywalczył swoje pierwsze wielkoszlemowe trofeum podczas US Open i został liderem światowego rankingu męskiego tenisa w grze pojedynczej. Za kilkadziesiąt lat "Carlitos" z pewnością będzie jednak dobrze wspominał występy przede wszystkim na kortach trawiastych. Do właśnie na tej nawierzchni pochodzący z El Palmar zawodnik pokonał Novaka Djokovicia w finale Wimbledonu w 2023 roku i odebrał trofeum z rąk księżnej Kate .

Szczęście uśmiechnęło się do Alcaraza również w tym roku - po raz kolejny dotarł on bowiem do ścisnęło finału Wimbledonu i po raz kolejny po drugiej stronie siatki czekał na niego Novak Djoković. Tym razem jednak Hiszpan spisał się znacznie lepiej - wykorzystał on bowiem problemy zdrowotne rywala, który na początku czerwca przeszedł artroskopię kolana i dominował na korcie już od pierwszego gema. Po trzech setach wygranych 6:2, 6:2, 7:6(4), Hiszpan z szerokim uśmiechem przysłuchiwał się wiwatującej jego imię i nazwisko publiczności. Chwilę później po raz kolejny obdarowany został pamiątkowym trofeum przez członkinię Brytyjskiej Rodziny Królewskiej.