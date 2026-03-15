Transmisja w TVP Sport "przerwana". Na ekranie pojawił się komunikat

XIV Zimowe Igrzyska Paralimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo przyniosły wiele sportowych emocji, ale również sporów i napięć, które wykraczały daleko poza samą rywalizację na śniegu i lodzie. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski zdecydował, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wystartować w igrzyskach i walczyć o medale pod swoimi narodowymi symbolami. Decyzja ta wywołała szeroką debatę w wielu krajach, które podkreślały, że sport nie powinien być oddzielony od kontekstu politycznego, zwłaszcza gdy chodzi o państwa zaangażowane w konflikty międzynarodowe. Przypomnijmy, że rosyjskie wojska w lutym 2022 roku na rozkaz Władimira Putina rozpoczęły atak zbrojny na Ukrainę, a działania agresora w kraju naszych wschodnich sąsiadów popiera reżim Alaksandra Łukaszenki. Nic więc dziwnego, że sprawa od początku budziła ogromne kontrowersje w wielu krajach Europy, w tym w Polsce.