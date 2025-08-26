Tragiczna śmierć reprezentanta Polski. Rafał Trzaskowski pożegnał sportowca

Jakub Pracharczyk mimo młodego wieku już odnosił imponujące sukcesy i wiele wskazywało na to, że niegdyś będzie kluczowym elementem seniorskiej reprezentacji Polski w lekkiej atletyce. 20-letni młociarz nie tak dawno sięgnął po wicemistrzostwo kraju do lat 23 i miał już na swoim koncie starty w biało-czerwonych barwach na arenie międzynarodowej. Karierą w sporcie młodemu mężczyźnie niedane było się jednak długo cieszyć.

Łukasz Kubot: Z sentymentem przyjeżdżam do klubu Warszawianki Polsat Sport Polsat Sport

Nie żyje Jakub Pracharczyk. Zmarłego młociarza pożegnał Rafał Trzaskowski

W poniedziałek 25 sierpnia kraj obiegła informacja o tragicznym wypadku awionetki w Wielkopolsce. Wkrótce potem okazało się, że jedną z ofiar śmiertelnych był właśnie 20-letni Jakub Pracharczyk. Wstrząsające wieści potwierdził klub młodego mężczyzny, OKS Skra Warszawa.

"Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w nieszczęśliwym wypadku zginął nasz zawodnik Jakub Pracharczyk. Kuba był tegorocznym wicemistrzem Polski U23, reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Limie w 2024 roku. Rodzinie i najbliższym Kuby składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia" - przekazano w komunikacie klubu na Facebooku.

Rozwiń

Obiecujący młociarz był stypendystą sportowym miasta stołecznego Warszawy, nic więc dziwnego, że jego śmierć głęboko poruszyła również Rafała Trzaskowskiego. Prezydent stolicy Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił poruszający wpis, w którym pożegnał zmarłego sportowca i przekazał kondolencje rodzinie.

"Bardzo smutna wiadomość. W wieku zaledwie 20 lat tragicznie zginął w wypadku awionetki Jakub Pracharczyk - młody zawodnik OKS Skra Warszawa w rzucie młotem, stypendysta sportowy Miasto Stołeczne Warszawa. Jeszcze niedawno zdobył wicemistrzostwo Polski do lat 23, miał też za sobą starty z orzełkiem na piersi na imprezach międzynarodowych. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny" - przekazał na swoim profilu na Facebooku Rafał Trzaskowski.

Rozwiń