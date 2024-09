Tragiczna śmierć gwiazdora. Żona zabrała głos, łzy same cisną się do oczu

Illia Jefimczyk w wieku 18 lat opuścił ojczyznę i przeprowadził się do Czech, gdzie poznał Eda Conorsa, jednego z najpopularniejszych promotorów fitnessu i kulturystyki. Sportowiec za jego namową przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam właśnie rozpoczął swoją karierę. Białoruski gwiazdor ważył 158 kilogramów i mierzył 185 centymetrów , a jego rekord w przysiadzie i martwym ciągu wynosił aż 317 kilogramów . Na ławce wyciskał natomiast 272 kilogramy.

Nie żyje Illia Jefimczyk. Żona 36-latka przerywa milczenie po tragicznej śmierci kulturysty

W życiu prywatnym i zawodowym Jefimczyka na co dzień wspierała jego małżonka, Anna Jefimczyk. To właśnie w jej obecności 6 września 36-letni kulturysta nagle stracił przytomność. Kobieta natychmiast przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a po przyjeździe służb medycznych stwierdzono zawał serce jej wybranka. "Golem" błyskawicznie przetransportowany został do pobliskiego szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Zmarł on kilka dni później.