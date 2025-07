Tragiczna śmierć Diogo Joty. Niedawno stanął na ślubnym kobiercu

W czwartkowy poranek świat obiegła informacja, która wstrząsnęła piłkarskim środowiskiem. Piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii, Diogo Jota, zginął w wypadku samochodowym , do którego doszło w nocy ze środy na czwartek w regionie Zamora. W samochodzie znajdował się również brat piłkarza, Andre.

Jak przekazał "AS", bracia podróżowali po Hiszpanii autem marki Lamborghini. W trakcie jazdy kierujący próbował wyprzedzić inne auto, jednak niespodziewanie stracił on panowanie nad samochodem, w którym prawdopodobnie doszło do pęknięcia opony. Wówczas pojazd zjechał z drogi, a chwilę później stanął w płomieniach.