Ogromna tragedia w rodzinie Przemysława Salety. Jak opisuje "Super Express", dramat rozpoczął się przed kilkoma miesiącami. Pod koniec maja brat sportowca, Aleksander, wybrał się w rejs po południowych brzegach Anglii. Doszło do wypadku. Mężczyzna zadzwonił pod brytyjski numer alarmowy i wyjaśnił, że jego łódź nabiera wody i że potrzebuje pomocy. By się ratować, wsiadł na ponton. Służby ruszyły do akcji, lecz nie udało się im namierzyć ani Salety ani jego łodzi. Poszukiwania trwały dwie doby. Później trzeba było je przerwać ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wznowienie akcji nie przyniosło rezultatu. O wszystkim rozpisywała się brytyjska prasa.