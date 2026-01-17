Tragedia polskiego mistrza. Nie żyje jego żona, była w ciąży

Sewostjanow miał wielkie marzenie. W maju, podczas zawodów Pucharu Świata, w których zdobył złoty medal, ogłosił, że chciałby reprezentować Polskę podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Zdaje się jednak, że ten sen się nie spełni. Niedawno spotkała go olbrzymia tragedia.

Tragedia Aleksieja Sewostjanowa. Nie żyje jego żona

W mediach społecznościowych informację o śmierci żony Sewostjanowa udostępniła pięściarka Aleksandra Sidorenko. Poinformowała tym samym, że w sieci założono zbiórkę na rzecz boksera i że niebawem sama weźmie udział w turnieju charytatywnym, w którym pieniądze również zostaną zebrane na ten sam cel.

Nagle tracisz NAJBLIŻSZĄ osobę! Atak serca odebrał Aleksowi żonę, a Alinie i Sofii mamę. Sofia została uratowana i w ostatniej chwili przyszła na świat, w 29. tygodniu ciąży. Nigdy nie pozna dotyku mamy

"Aleks zadzwonił do mnie rano, że nie będzie go na treningu bo jedzie z żoną do szpitala, po południu dostałam wiadomość że "potrzebuje kilku dni" bo żona umarła" - przekazała dalej Sidorenko. Kobieta miała umrzeć na atak serca. W dalszej części zaczęła wyliczać sukcesy Sewostjanowa i wyjaśniła, że "jego kariera w tej chwili się skończyła".

Aleksiej Sewostjanow musi zająć się dziećmi

"Teraz musi być jak najczęściej przy małej Sofii, nosić ją na rękach, przytulać, mówić do niej to jest kluczowe dla jej stanu fizycznego i emocjonalnego. Zbieramy fundusze na pomoc dla całej rodziny. Aleks jak jest wyjątkowo dobrym, spokojnym, uczciwym i skromnym człowiekiem. Takim osobom warto pomagać" - przekazała Sidorenko.

Dodała, że 12 marca wystąpi na Gali Charytatywnej w Warszawie, gdzie zawalczy z Laurą Grzyb, aktualną mistrzynią Europy. Środki zebrane podczas gali chce przeznaczyć na pomoc Sewostjanowi i jego bliskim.

Boks: Aleksiej Sewostjanow i Connor Williams FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl