Tragedia piłkarza. Jego syn jest poważnie chory, leczenie kosztuje krocie

Były angielski piłkarz Tommy Spurr powiadomił niedawno kibiców o tragedii, jaka spotkała jego rodzinę. Jego trzyletni syn Rio walczy z nowotworem złośliwym nerki, a bliscy robią wszystko, co mogą, by uratować życie chłopca. 34-latek w rozmowie z "The Sun" zdradził, że wyprzedał nawet swój majątek, by zebrać fundusze na leczenie Rio.