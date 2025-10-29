Totalny pogrom, osiem goli. Szpakowski stracił akredytację. Jeden błąd i koniec

"Jak uratował swoją pierwszą transmisję radiową? Jakie przygody przeżył z Janem Ciszewskim? Kiedy najmocniej wzruszył się na stanowisku komentatorskim i kto chciał go zniszczyć?" - to fragment zapowiedzi właśnie ukazującej się na rynku pozycji noszącej tytuł "Wita państwa Dariusz Szpakowski".

Autobiografia legendy mikrofonu dostępna jest w otwartej sprzedaży od 29 października. Ukazała się nakładem wydawnictwa SQN. Wspomnienia komentatora spisał dziennikarz Przemysław Rudzki.

Szpakowski okradziony w Belo Horizonte. Stracił akredytację i paszport tuż przed finałem mundialu

W rozmowie z "Super Expressem" legendarny komentator opowiedział jedną z przygód, którą szerzej opisał w książce. Po półfinale MŚ 2014 w Brazylii - "Canarinhos" ulegli w nim Niemcom 1:7 (!) - Szpakowski został okradziony na dworcu w Belo Horizonte. Towarzyszył mu wówczas Grzegorz Mielcarski.

- Pierwszy raz wracaliśmy wtedy autobusem - wspomina sprawozdawca TVP. - Grzegorz poszedł wymienić vouchery na bilety. Ja stoję na dworcu. Miałem nasze torby i plecak. Torby wziąłem między nogi. Ucho plecaka powinienem przyczepić sobie albo na nie nadepnąć. Ale nie zrobiłem tego.

Do Szpakowskiego podszedł wtedy młody człowiek, jeden z miejscowych. Zagaił o z pozoru istotne rzeczy. Chciał niby kupić bilet. Dopytywał, gdzie może to zrobić i w jaki sposób zapłacić.

- W końcu skończył rozmowę ze mną. Ja się odwracam i... nie mam plecaka. A w plecaku miałem akredytację, paszport, oczywiście swoją dokumentację i tak dalej. Załamany totalnie. Zadzwoniłem do polskiej ambasady - relacjonuje Szpakowski.

Komentator stracił też okulary ze szkłami progresywnymi, na szczęście miał przy sobie zapasowe. Musiał jednak postarać się o nową akredytację, do wielkiego finału pozostawały tylko cztery dni. Paszport, nie bez przygód, udało się zorganizować dzięki uprzejmości pani konsul w ostatniej chwili - w dniu wylotu do Polski.

Szpakowski skomentował w dziennikarskiej karierze 12 mundiali. Pierwsze MŚ zaliczył w 1978 roku, jeszcze jako komentator radiowy. Od finałów Euro' 84 wielkie turnieje obsługuje już nieprzerwanie na antenie Telewizji Polskiej.

W maju tego roku skończył 74 lata. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie wyklucza wyprawy na kolejne finały MŚ. Te już w przyszłym roku na stadionach USA, Meksyku i Kanady.

