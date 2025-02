Mimo że Justyna Kowalczyk-Tekieli już od dłuższego czasu nie bierze udziału w zawodach narciarstwa biegowego Pucharu Świata, wcale nie osiada na sportowych laurach. Ostatnio wystartowała w imprezie Moonlight Classic we Włoszech. Co więcej, osiągnęła tam niezwykły sukces, który może przyprawić o wielkie wzruszenie. Nasza multimedalistka znów stanęła na podium. Co więcej, jeden z wyścigów wygrała, totalnie dominując rywalki.