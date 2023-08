Toną w zachwytach nad sportsmenką. Nazywają ją "angielską królową"

Jak zapewne większość z Was wie, jestem zapalonym miłośnikiem zwierząt. Odkąd przeprowadziłam się do Sydney, chciałam wprowadzić zwierzę (wszelkiego rodzaju) do mojego życia, ale do tej pory nie było to możliwe przez umowy wynajmu, harmonogramy i życie. Niedawno nadarzyła się nam okazja do zdobycia kota i bardzo się cieszę, że zdecydowaliśmy się na to pójść

~ wyjawiła.