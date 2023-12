Toną w zachwytach nad siatkarką. 24-latka zachwyca nie tylko na parkiecie

24-latka z początku występowała jedynie w serbskich klubach. Zmieniło się to, gdy wyjechała ona za ocean i rozpoczęła studia na Uniwersytecie Nevada Las Vegas. Wówczas bowiem dołączyła do uniwersyteckiego klubu, który występował w lidze NCAA. Po dwóch latach, mianowicie w 2022 roku, Serbka wróciła do Europy i podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt z zagranicznym klubem, rumuńskim Dinamo Bukareszt. W barwach tego klubu wywalczyła wicemistrzostwo Pucharu BVA. Sukces ten jednak nie przekonał 24-letniej zawodniczki do pozostania w klubie. Po zakończeniu sezonu przeniosła się ona do ligi tureckiej i została przyjmującą klubu Merinos SK.