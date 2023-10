Toną w zachwytach nad byłą partnerką legendarnego skoczka. "Perfekcja"

Jak się okazało, Alena Gerber zawróciła w głowie wybitnemu sportowcowi do tego stopnia, że po zaledwie kilku miesiącach związku wręczył on modelce pierścionek zaręczynowy. Co więcej, Hannawald poświęcił swojej ówczesnej ukochanej osobny rozdział w książce biograficznej "Sven Hannawald. Tryumf. Upadek. Powrót do życia". Na przełomie marca i kwietnia 2014 roku, a więc na krótko po polskiej premierze wspomnianej wcześniej książki, w mediach pojawiły się zaskakujące wieści. "Nie są już razem" - oznajmił z rozmowie z "Bildem" bliski przyjaciel pary. Kilka miesięcy później fani Hannawalda doczekali się oficjalnego potwierdzenia ze strony modelki.