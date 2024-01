Wciąż głośno o zmianach, jakie dotykają pracujących w TVP, w tym prowadzących "Pytanie na śniadanie". Z programem żegna się m.in. Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka, pytana o komentarz, oświadczyła, że teraz skupia się głównie na tym, by donosić ciążę. Do rozwiązania zostało kilka tygodni. Teraz do akcji wkracza jej ojciec, legendarny bramkarz, Jan Tomaszewski. Znacząco reaguje na to, co spotkało córkę.